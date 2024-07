Vlinderkindje Danielle zit 24/7 onder de wonden en blaren, opa zamelt 45.000 euro in bij 4Daagse

Blaren zijn tijdens de 4Daagse een vervelende bijkomstigheid, maar na het wandelevenement verdwijnen die weer. Maar de 6-jarige Danielle uit Ameide heeft ze elke dag, over haar hele lichaam. Ze heeft namelijk epidermolysis bullosa (EB), oftewel de vlinderziekte. Opa Bert de Jong loopt de Nijmeegse 4Daagse voor haar en alle andere vlinderkinderen, in de hoop een stap dichterbij een oplossing voor de ziekte te komen.

De ziekte EB zorgt ervoor dat je huid makkelijk kapot gaat en dat je snel wonden en blaren krijgt. Een oplossing voor de ziekte is er nog niet. Daarom haalt opa Bert geld op tijdens de 4Daagse. "De 4Daagse lopen is een mooie combi tussen blaren lopen en vlinderkinderen", zegt opa Bert tegen Hart van Nederland. Naast Bert, zijn er nog 24 andere mensen die meelopen voor Danielle.

"De ziekte is verschrikkelijk. Dat gun je niemand", aldus Bert. "Ik heb nu tijdens de 4Daagse vier dagen pijn. Maar die kinderen hebben 365 dagen in een jaar pijn. Wat is vier dagen ten opzichte van die kinderen dat ze levenslang dit soort problemen hebben? Wij hebben het er graag voor over om die vier dagen pijn te lijden om dit te doen."

In bovenstaande video vertelt opa Bert uitgebreid over de ziekte van Danielle.