Gemiste laatste wensen door 'grap': Ambulance Wens boos na actie op Google

Wie op Google 'Stichting Ambulance Wens' zocht, kreeg in rode letters 'Permanent gesloten' te lezen. Deze 1 aprilgrap viel niet in goede aarde bij de stichting. "Nee, we zijn niet permanent gesloten. Maar iemand vond het blijkbaar grappig om dat op Google te zetten", schrijft ze op X.

De afgelopen dagen kreeg de organisatie die voor mensen in hun laatste levensfase een uitstapje verzorgt, meerdere meldingen dat op Google stond dat Stichting Ambulance Wens 'permanent gesloten' is. "Eerlijk gezegd: dat doet zeer", schrijft de stichting in een online bericht.

Aanvragen misgelopen

Dit weekend had een onbekend persoon de openingstijden van stichting online aangepast. Ambulance Wens noemt het "geen onschuldige 1 aprilgrap". Door de actie kreeg de stichting afgelopen weekend geen enkele wensaanvraag binnen, terwijl dat er normaal tientallen zijn. "En dat betekent misschien: gemiste kansen. Geen laatste wens. Geen moment meer samen", schrijft de organisatie.

Google heeft de openingstijden inmiddels gecorrigeerd en de stichting is weer bereikbaar, dat zorgt voor opluchting. "En dus zijn we allesbehalve gesloten."