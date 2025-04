Stichting Ambulance Wens-oprichtster krijgt lintje: 'Verdient het meer dan wie dan ook'

Voor Ineke Veldboer, mede-oprichtster van Stichting Ambulance Wens, werd het een dag om nooit meer te vergeten. Vrijdagochtend meldde ze zich nietsvermoedend in het gemeentehuis van Rhoon waar ze werd onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook acht toegewijde vrijwilligers van de stichting kregen een lintje.

Samen met Kees Veldboer richtte Ineke in 2007 Stichting Ambulance Wens op. In 2021 overleed hij. Kees Veldboer jr., de zoon van Kees, droeg zijn stiefmoeder voor voor een eervolle koninklijke onderscheiding: "Na het overlijden van mijn vader is ze altijd doorgegaan. Ze wil nooit in de schijnwerpers staan, maar verdient het lintje meer dan wie dan ook. Ze zal blij verrast zijn, denk ik, maar het zal ook dubbel aanvoelen omdat mijn vader er niet meer is. Ze had het hem ook zo gegund namelijk."

In totaal zijn vandaag in Nederland 3.400 mensen gedecoreerd vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving, iets meer dan de 3.372 in 2024. In 2023 waren het er nog 2.830.