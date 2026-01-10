Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Pompoenteler zit met overschot van 50.000 pompoenen: 'Weggooien is zonde'

Kopen en besparen

Vandaag, 17:59 - Update: 50 minuten geleden

Link gekopieerd

Pompoenteler Chris Poelen uit Groesbeek zit met een overschot van zo’n 50.000 pompoenen in zij maag. Door een goede oogst hebben hij en andere telers in Nederland meer groente geoogst dan waar vraag naar is. Daardoor dreigen grote aantallen pompoenen te blijven liggen, terwijl ze nog prima geschikt zijn voor consumptie.

Om verspilling te voorkomen, roepen de teler en voedselcollectief No Waste Army mensen op om de pompoenen een nieuwe bestemming te geven. De pompoenen kunnen worden gedoneerd aan de voedselbank, maar geïnteresseerden mogen ze ook zelf ophalen. Dat kon vrijdag, maar ook zaterdag en zondag was het mogelijk om langs te komen.

Met de actie hopen teler Chris en No Waste Army te voorkomen dat goed voedsel verloren gaat en uiteindelijk moet worden weggegooid. Want dat gebeurt nog veel te vaak. Dat kan komen doordat groente of fruit een afwijkende vorm heeft die supermarkten en klanten niet graag willen zien, of door een uitzonderlijk goede oogst, zoals afgelopen jaar

Kilo's aan pompoenen in de kofferbak

Een vrouw is druk bezig met het inladen van haar auto als de verslaggever van Hart van Nederland arriveert. "Ik heb nu 20 kilo in de kofferbak liggen, dan haal ik straks nog een keer 20 kilo en als er volgende week nog genoeg ligt, neem ik weer 20 kilo mee." De pompoenen zijn niet alleen voor eigen gebruik, belooft de vrouw. "Nee, ik neem ze mee voor de hele straat. Ik heb ook een grote familie, dus die willen er misschien ook een paar hebben", vertelt ze verder.

Wat er gaat gebeuren met de pompoenen, staat voor veel mensen ook al vast. "We verzinnen wel wat hoor, of ze gaan in een traybake, een soep of in een ander gerecht. Daar maak ik mij geen zorgen over."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Pompoenen van boer Jan te groot voor supermarkt, dus mag iedereen rapen
Pompoenen van boer Jan te groot voor supermarkt, dus mag iedereen rapen
ZIEN: Mensen poseren massaal tussen de pompoenen
ZIEN: Mensen poseren massaal tussen de pompoenen
Grootste witte pompoen dit jaar eindigt als feestmaal voor beren Burgers' Zoo
Grootste witte pompoen dit jaar eindigt als feestmaal voor beren Burgers' Zoo

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.