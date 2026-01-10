Pompoenteler zit met overschot van 50.000 pompoenen: 'Weggooien is zonde'

Pompoenteler Chris Poelen uit Groesbeek zit met een overschot van zo’n 50.000 pompoenen in zij maag. Door een goede oogst hebben hij en andere telers in Nederland meer groente geoogst dan waar vraag naar is. Daardoor dreigen grote aantallen pompoenen te blijven liggen, terwijl ze nog prima geschikt zijn voor consumptie.

Om verspilling te voorkomen, roepen de teler en voedselcollectief No Waste Army mensen op om de pompoenen een nieuwe bestemming te geven. De pompoenen kunnen worden gedoneerd aan de voedselbank, maar geïnteresseerden mogen ze ook zelf ophalen. Dat kon vrijdag, maar ook zaterdag en zondag was het mogelijk om langs te komen.

Met de actie hopen teler Chris en No Waste Army te voorkomen dat goed voedsel verloren gaat en uiteindelijk moet worden weggegooid. Want dat gebeurt nog veel te vaak. Dat kan komen doordat groente of fruit een afwijkende vorm heeft die supermarkten en klanten niet graag willen zien, of door een uitzonderlijk goede oogst, zoals afgelopen jaar

Kilo's aan pompoenen in de kofferbak

Een vrouw is druk bezig met het inladen van haar auto als de verslaggever van Hart van Nederland arriveert. "Ik heb nu 20 kilo in de kofferbak liggen, dan haal ik straks nog een keer 20 kilo en als er volgende week nog genoeg ligt, neem ik weer 20 kilo mee." De pompoenen zijn niet alleen voor eigen gebruik, belooft de vrouw. "Nee, ik neem ze mee voor de hele straat. Ik heb ook een grote familie, dus die willen er misschien ook een paar hebben", vertelt ze verder.

Wat er gaat gebeuren met de pompoenen, staat voor veel mensen ook al vast. "We verzinnen wel wat hoor, of ze gaan in een traybake, een soep of in een ander gerecht. Daar maak ik mij geen zorgen over."