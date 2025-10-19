ZIEN: Mensen poseren massaal tussen de pompoenen

Tussen duizenden pompoenen op de foto voor de perfecte herfstfoto, het blijkt razend populair. Pompoenteler Ellen Verduyn uit Zeewolde maakte met oranje, rode en groene pompoenen en hooibalen een fotohoekje, dat trekt fans uit het hele land.

Verduyn vertelt dat mensen haar de afgelopen jaren steeds vaker vragen of ze het pompoenenveld kunnen gebruiken voor een kleine fotoshoot. Dat kon niet altijd, soms was de akker niet goed bereikbaar. Dit jaar groeien de pompoenen pal langs de weg waardoor steeds meer passanten even stoppen voor een herfstkiekje tussen de kleurrijke vruchten. De foto's belanden vaak op sociale media.

Met Halloween voor de deur verschijnen de pompoenen door het hele land in tuinen en bij voordeuren, maar in Zeewolde kun je er dus letterlijk tussenin gaan zitten.