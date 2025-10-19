Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

ZIEN: Mensen poseren massaal tussen de pompoenen

Evenementen

Vandaag, 22:27

Link gekopieerd

Tussen duizenden pompoenen op de foto voor de perfecte herfstfoto, het blijkt razend populair. Pompoenteler Ellen Verduyn uit Zeewolde maakte met oranje, rode en groene pompoenen en hooibalen een fotohoekje, dat trekt fans uit het hele land.

Verduyn vertelt dat mensen haar de afgelopen jaren steeds vaker vragen of ze het pompoenenveld kunnen gebruiken voor een kleine fotoshoot. Dat kon niet altijd, soms was de akker niet goed bereikbaar. Dit jaar groeien de pompoenen pal langs de weg waardoor steeds meer passanten even stoppen voor een herfstkiekje tussen de kleurrijke vruchten. De foto's belanden vaak op sociale media.

Lees ook:

Happy Halloween! Het loopt storm bij deze pompoenenboerderij in Opperdoes
Happy Halloween! Het loopt storm bij deze pompoenenboerderij in Opperdoes

Met Halloween voor de deur verschijnen de pompoenen door het hele land in tuinen en bij voordeuren, maar in Zeewolde kun je er dus letterlijk tussenin gaan zitten.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

ZIEN: Gorilla's in Burgers' Zoo krijgen enorme pompoen van 300 kilo
ZIEN: Gorilla's in Burgers' Zoo krijgen enorme pompoen van 300 kilo
Kijk uit met het eten van Halloween-pompoenen: vergiftiging ligt op de loer
Kijk uit met het eten van Halloween-pompoenen: vergiftiging ligt op de loer
Het is bijna Halloween, maar wat vieren we eigenlijk op deze dag?
Het is bijna Halloween, maar wat vieren we eigenlijk op deze dag?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.