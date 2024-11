Grootste witte pompoen dit jaar eindigt als feestmaal voor beren Burgers' Zoo

De Maleise beren van Koninklijke Burgers' Zoo in Arnhem kregen donderdag een erg grote verrassing op hun bord: een enorme witte reuzenpompoen van maar liefst 791 kilo, de grootste in Nederland dit jaar. Deze indrukwekkende pompoen werd door de drie beren gretig opengebroken en opgesmikkeld. De sterke klauwen en lange nagels van de beren kwamen goed van pas om het vruchtvlees te bereiken.

De reuzenpompoen is speciaal gekweekt door Gerjan Puttenstein uit Wezep en stond een tijdlang als pronkstuk bij Brasserie Staverden, waar bezoekers wekenlang van het imposante exemplaar konden genieten. Brasserie-eigenaresse Ingrid Kok besloot de pompoen aan het eind van zijn 'leven' aan de Arnhemse beren te schenken. Kok vertelt: "Vier jaar geleden namen we voor het eerst contact op met Burgers' Zoo omdat het zonde was om zo'n reuzenpompoen weg te gooien." Inmiddels is het een traditie geworden.

Pompoen in stukken

Maleise beren, die normaal eten van insecten, fruit en kleine dieren, vonden het vruchtvlees van de reuzenpompoen een smakelijke en welkome afwisseling. Met hun scherpe klauwen en lange nagels, die ze normaal gebruiken om te graven, gingen ze vol enthousiasme aan de slag. Het duurde niet lang voordat de reuzenpompoen in stukken lag, terwijl de beren zichtbaar genoten van hun speciale traktatie.

Kok licht toe dat elk jaar een andere diersoort in Burgers’ Zoo van de pompoen mag smullen: "We overleggen altijd met het dierenpark om te bepalen welk dier de pompoen krijgt, zodat de dieren iets nieuws kunnen ontdekken."

Beeld: Burgers' Zoo