Pompoenen van boer Jan te groot voor supermarkt, dus mag iedereen rapen

Vandaag, 15:43

Een oogst groter dan verwacht: boer Jan Overesch uit Raalte probeerde dit voorjaar een nieuw pompoenras uit, maar de pompoenen groeiden zo enorm dat supermarkten ze niet wilden kopen. De fel oranje kolossen wegen namelijk tussen de 1,8 en 2,5 kilo en dat is te zwaar.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien een luxeprobleem: pompoenen die te goed groeien. Maar voor kweker Jan is het een serieuze uitdaging. De markt werkt met strikte afspraken over maten en gewichten, zodat producten in kratten en schappen passen. Wie daar buiten valt, kan zijn oogst niet kwijt, hoe perfect de kwaliteit ook is.

"Ze mogen maximaal 1.200 gram wegen,” legt Jan uit. "We hebben zitten zoeken en kwamen op het idee: we doen een Pompoenraapdag. Het is natuurlijk triest dat ze er nog liggen, maar dit maakt je weer helemaal vrolijk hoor, super."

Jan besloot zijn veld met duizenden te grote pompoenen open te stellen voor het publiek. Het idee achter de actie is simpel: voorkomen dat al die eetbare pompoenen verloren gaan.

Loodzwaar

Op de grote dag lijken veel bezoekers het gewicht van de pompoenen toch nog onderschat te hebben. "Hij is zwaarder dan ik dacht, het wordt een beetje te veel voor mij", lacht een vrouw. En dat kan goed kloppen want zo'n zak weegt volgens Jan wel 20 tot 30 kilo. Wat de pompoenenrapers uiteindelijk met hun buit gaan doen, verschilt. Sommigen delen hun oogst met buren of familie. Een ander gebruikt de pompoenen vooral als herfstversiering.

Toch lijkt het alsof de meeste pompoenen uiteindelijk eindigen in een dampende pan soep.

