Niet alleen mensen vieren Halloween: stokstaartjes in Dierenpark Amersfoort krijgen verrassing

De meest bekende traditie van Halloween is misschien wel het uithollen van een pompoen. Je snijdt in de pompoen een gezichtje of een andere vorm en zet vervolgens een lichtje in de pompoen. De Jack-O'-Lantern liet zich ook in Amersfoort zien. De stokstaartjes werden donderdagochtend verrast met meerdere pompoenen met een lekkernij erin verstopt.

In de pompoenen vinden de stokstaartjes onder andere insecten. "De stokstaartjes besluipen de griezelgroenten voorzichtig, maar weten daarna wel raad met de lekkernij," vertelt Marc Belt, dierverzorger in Dierenpark Amersfoort, aan Hart van Nederland.

De dierverzorgers proberen dagelijks de dieren te prikkelen om meer te onderzoeken met bijvoorbeeld hun neus. Dat lukt tijdens Halloween maar al te goed en ze genieten er dan ook met volle teugen van. Marc: "Zo'n goedgevulde pompoen krijgen zij tenslotte niet elke dag."