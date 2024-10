Henk (80) leefde zich volledig uit voor Halloween, maar geen enkel kind kwam opdagen

Henk Dissel (80) had zich volledig uitgeleefd met de Halloweenversieringen rondom zijn huis in Nieuwerkerk aan den IJssel. Een week lang hing hij lampjes op, plaatste griezelige poppen en haalde zelfs een doos vol snoep in huis. Klaar voor de jaarlijkse Halloweenoptocht in zijn buurt.

Maar zaterdagavond, toen de optocht zou plaatsvinden, bleef het stil. Geen kinderen, geen verklede figuren, niemand om het griezelfeest te bewonderen. En hij had er zo zijn best op gedaan.

Ook bij zijn buurvrouw bleef de snoepschaal onaangeroerd. Ze had op minstens 70 kinderen gerekend, maar nauwelijks 4 kwamen er langs. "We hadden ons netjes verkleed en zaten klaar met snoep, maar het bleef stil. Gelukkig was het gezellig met de buurtjes", vertelt ze lachend in het Algemeen Dagblad.

In de rest van het dorp was het die avond wél een drukte van jewelste met optochten en verklede kinderen, maar in de straat van Dissel bleef het opvallend rustig. Eerdere jaren was Halloween een groot succes in de wijk, mede dankzij de optocht die andere buurtbewoners vorig jaar voor het laatst organiseerden. Maar dit jaar nam niemand het initiatief om de traditie voort te zetten.

Henk is voorlopig nog niet van plan om de boel weer op te ruimen. Hij laat de griezelige versierselen nog in ieder geval tot volgend weekend staan.