Regina ziet hulpvraag bij voedselbank nu al groeien: 'Kom hier kijken'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 21:57 - Update: 1 uur geleden

In Den Haag wordt stevig gedebatteerd over de regeringsverklaring van het kabinet-Jetten, maar buiten het Binnenhof groeien de zorgen over armoede. Uit de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat alle huishoudens er de komende jaren in koopkracht op achteruitgaan. Vooral mensen met een laag inkomen worden relatief het hardst geraakt.

De verslechtering komt onder meer door een hoger eigen risico in de zorg en de invoering van een "vrijheidsbijdrage" om de stijgende kosten voor defensie te dekken. Het CPB onderzocht op verzoek van de Tweede Kamer wat de plannen van D66, VVD en CDA betekenen voor huishoudens en bedrijven. Daaruit blijkt dat vrijwel niemand de komende jaren meer te besteden krijgt, maar mensen die al in armoede leven zouden het nog moeilijker gaan krijgen.

Bij de voedselbank in Amsterdam-Zuidoost ziet Regina Macnack de gevolgen nu al. Zij runt al 38 jaar haar eigen voedselbank en helpt met haar stichting Hoop voor Morgen honderden gezinnen. De vraag naar hulp groeit snel en volgens haar storten mensen fysiek en mentaal in. "Kom hier kijken, want dit is wat armoede écht met mensen doet."

In de bovenstaande video roept ze premier Jetten op om twee dagen mee te lopen om zelf te ervaren hoe weinig mensen in armoede echt hebben.

Door Redactie Hart van Nederland

