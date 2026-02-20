Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meer armoede door plannen kabinet-Jetten, waarschuwt CPB

Meer armoede door plannen kabinet-Jetten, waarschuwt CPB

Beleid

Vandaag, 11:38

Link gekopieerd

Door het beleid van het aanstaande kabinet-Jetten stijgt het aantal mensen in armoede. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) berekend. Bij ongewijzigd beleid zou in 2030 2,5 procent van de Nederlanders in armoede leven. Door de plannen van de coalitie van D66, VVD en CDA loopt dat op naar 2,7 procent.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leefde in 2024 nog 3,1 procent van de bevolking in armoede.

Oppositiepartijen uitten eerder al keiharde kritiek op de plannen van het nieuwe kabinet:

Keiharde kritiek van oppositie op plannen nieuwe kabinet
1:15

Keiharde kritiek van oppositie op plannen nieuwe kabinet

Hogere belastingen, lagere uitkeringen

De toename komt volgens het CPB vooral door hogere belastingen op werk en lagere uitkeringen. Ook de zorgkosten stijgen, onder meer door een hoger eigen risico en een lagere zorgtoeslag.

Vooral het aantal mensen dat maandelijks 10 procent of minder tekortkomt, neemt toe, meldt het CPB. Het aantal mensen in diepe armoede verandert nauwelijks. Ook het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, blijft naar verwachting gelijk. Dat komt onder meer door hogere bedragen in de nieuwe kindregeling.

Door ANP

Lees ook

Toeslagenouders vragen Jetten: 'Ga niet verder met Sandra Palmen'
Toeslagenouders vragen Jetten: 'Ga niet verder met Sandra Palmen'
Nieuwe kabinet wordt op 23 februari beëdigd door de koning
Nieuwe kabinet wordt op 23 februari beëdigd door de koning
Kabinet-Jetten compleet: dit zijn alle ministers en staatssecretarissen
Kabinet-Jetten compleet: dit zijn alle ministers en staatssecretarissen
Nu al geen vertrouwen in minderheidskabinet, steun veel lager dan voor vorige coalitie
Nu al geen vertrouwen in minderheidskabinet, steun veel lager dan voor vorige coalitie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.