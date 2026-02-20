Meer armoede door plannen kabinet-Jetten, waarschuwt CPB

Door het beleid van het aanstaande kabinet-Jetten stijgt het aantal mensen in armoede. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) berekend. Bij ongewijzigd beleid zou in 2030 2,5 procent van de Nederlanders in armoede leven. Door de plannen van de coalitie van D66, VVD en CDA loopt dat op naar 2,7 procent.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leefde in 2024 nog 3,1 procent van de bevolking in armoede.

Oppositiepartijen uitten eerder al keiharde kritiek op de plannen van het nieuwe kabinet:

1:15 Keiharde kritiek van oppositie op plannen nieuwe kabinet

Hogere belastingen, lagere uitkeringen

De toename komt volgens het CPB vooral door hogere belastingen op werk en lagere uitkeringen. Ook de zorgkosten stijgen, onder meer door een hoger eigen risico en een lagere zorgtoeslag.

Vooral het aantal mensen dat maandelijks 10 procent of minder tekortkomt, neemt toe, meldt het CPB. Het aantal mensen in diepe armoede verandert nauwelijks. Ook het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, blijft naar verwachting gelijk. Dat komt onder meer door hogere bedragen in de nieuwe kindregeling.