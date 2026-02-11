Nieuwe kabinet wordt op 23 februari beëdigd door de koning

Verkiezingen
Vandaag, 10:19
Het nieuwe kabinet van D66, VVD en CDA wordt op 23 februari beëdigd. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag officieel bekendgemaakt. De datum werd al langer genoemd als de dag waarop het minderheidskabinet aantreedt.
In de ochtend worden de bewindslieden door de koning beëdigd. In de middag vindt de eerste ministerraad plaats. 's Avonds maken de bewindslieden op het Catshuis kennis met de parlementaire pers.
Maandag werden de laatste ministers en staatssecretarissen bekendgemaakt. Daarmee is kabinet-Jetten rond:
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.