Nieuwe kabinet wordt op 23 februari beëdigd door de koning

Het nieuwe kabinet van D66, VVD en CDA wordt op 23 februari beëdigd. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag officieel bekendgemaakt. De datum werd al langer genoemd als de dag waarop het minderheidskabinet aantreedt.

In de ochtend worden de bewindslieden door de koning beëdigd. In de middag vindt de eerste ministerraad plaats. 's Avonds maken de bewindslieden op het Catshuis kennis met de parlementaire pers.

Maandag werden de laatste ministers en staatssecretarissen bekendgemaakt. Daarmee is kabinet-Jetten rond: