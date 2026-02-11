Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nieuwe kabinet wordt op 23 februari beëdigd door de koning

Nieuwe kabinet wordt op 23 februari beëdigd door de koning

Verkiezingen

Vandaag, 10:19

Link gekopieerd

Het nieuwe kabinet van D66, VVD en CDA wordt op 23 februari beëdigd. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag officieel bekendgemaakt. De datum werd al langer genoemd als de dag waarop het minderheidskabinet aantreedt.

In de ochtend worden de bewindslieden door de koning beëdigd. In de middag vindt de eerste ministerraad plaats. 's Avonds maken de bewindslieden op het Catshuis kennis met de parlementaire pers.

Maandag werden de laatste ministers en staatssecretarissen bekendgemaakt. Daarmee is kabinet-Jetten rond:

Rob Jetten blij dat ministerploeg compleet is
1:56

Rob Jetten blij dat ministerploeg compleet is

Door ANP

Lees ook

Kabinet-Jetten compleet: dit zijn alle ministers en staatssecretarissen
Kabinet-Jetten compleet: dit zijn alle ministers en staatssecretarissen
'Met nieuw kabinet krijgen meeste veertigers pas jaar later AOW'
'Met nieuw kabinet krijgen meeste veertigers pas jaar later AOW'
Klaver waarschuwt coalitie: geen steun zonder koerswijziging
Klaver waarschuwt coalitie: geen steun zonder koerswijziging
Oppositie fel op plannen nieuwe kabinet: 'Frontale aanval op beschaving'
Oppositie fel op plannen nieuwe kabinet: 'Frontale aanval op beschaving'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.