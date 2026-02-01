Klaver waarschuwt coalitie: geen steun zonder koerswijziging

GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver heeft de coalitiepartijen VVD, D66 en CDA gewaarschuwd dat steun niet vanzelfsprekend is. Tijdens een bijeenkomst in Utrecht maakte hij duidelijk dat een "fundamentele koerswijziging" nodig is. "Verwar onze uitgestoken hand niet met een blanco cheque", zei Klaver.

Klaver vestigde vooral aandacht op ingrepen in de zorg en sociale zekerheid die de coalitie in haar akkoord heeft vastgelegd. Maar ook op het gebied van klimaat en stikstof had het "wel ambitieuzer gemogen".

De oppositie is fel op de plannen van het nieuwe kabinet:

1:15 Keiharde kritiek van oppositie op plannen nieuwe kabinet

Hand uitgestoken

Iets meer dan een week geleden stak Klaver een hand uit naar D66, VVD en CDA. "Wij zijn bereid om nog voor de zomer akkoorden te sluiten met het kabinet om grote progressieve doorbraken te realiseren", zei hij toen. Hoewel de toon van de toespraak van deze zondag kritischer was, week Klaver niet af van die koers.

De partijleider sloot niet uit dat zijn partij bezuinigingen zou steunen. Maar hij wil eerst kijken naar bijvoorbeeld een hogere winstbelasting voor bedrijven of een hogere belasting voor miljonairs.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Bezuinigingen

"D66 en CDA hebben de VVD één keer haar zin gegeven", aldus Klaver, waarbij hij leek te doelen op het uitsluiten van zijn eigen partij aan de onderhandelingstafel. "Dat ze dat nog een tweede keer zouden doen, maar dan op alle inhoudelijke punten, dat had ik niet verwacht."

Klaver begon over bezuinigingen op de WIA. De coalitie wil na 2030 jaarlijks meer dan 1 miljard euro besparen op de regeling voor arbeidsongeschikten. "Zijn minder mensen arbeidsongeschikt? Nee. We zijn aan het bezuinigen op mensen en dat gaan wij niet doen."

Sociale partners moeten hierover meepraten, vindt Klaver. "Als daar geen afspraken liggen met de vakbonden, dan kan het überhaupt niet op onze steun rekenen."