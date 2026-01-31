Volg Hart van Nederland
Nieuw kabinet wil geweld tegen vrouwen harder aanpakken: dit zijn de plannen

Vandaag, 22:59

In het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord kondigde het nieuwe kabinet aan geweld tegen vrouwen harder aan te willen pakken. Om dat te bereiken, willen VVD, D66 en CDA de wet op meerdere punten aanscherpen.

Het kabinet wil ten eerste de wetgeving rond huiselijk geweld aanscherpen om te voldoen aan het Verdrag van Istanbul. Dat verdrag verplicht landen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en slachtoffers beter te beschermen. Nederland voldoet daar nu niet aan en is oktober 2025 daarop op de vingers getikt.

Daarnaast wil het kabinet dat daders sneller verplichte hulp krijgen. Als scholen of zorgverleners signalen zien van huiselijk geweld of mishandeling, moeten zij voortaan advies inwinnen over wat zij kunnen doen.

Clare's Law

Het nieuwe kabinet wil ook Clare's Law invoeren. Die wet is vernoemd naar de Engelse Clare Wood, die in 2009 werd vermoord door haar ex-vriend. Hij beroofde daarna ook zichzelf van het leven. Pas na haar dood werd duidelijk dat hij al eerder gewelddadig was geweest. Clare wist dat zelf niet.

Haar vader begon daarna een campagne om dit te veranderen. Hij wilde dat mensen het recht krijgen om te weten of hun huidige of ex-partner een verleden heeft van geweld of misbruik.

De situatie van de Engelse Clare is vergelijkbaar met die van de Nederlandse Joeweela. Zij werd in 2025 vermoord door Driekus K., die daarna ook zijn eigen leven nam. K. bleek een verleden te hebben met ernstig geweld tegen eerdere partners. Dit kon zij niet weten, omdat de politie deze informatie niet mag delen. Met de mogelijke invoering van Clare's Law moet dat veranderen.

Sneller hulp

De moord op Joeweela liet een diepe indruk achter, net als de moord op Lisa in de zomer van 2025. In het land worden sindsdien steeds meer acties gehouden tegen geweld tegen vrouwen. Ook de politiek is in beweging. Tweede Kamerlid Songül Mutluer pleit voor het strafbaar stellen van intieme terreur, snellere hulpverlening en een minister voor gelijkheid. Dit is te horen in de Hart van Nederland-podcast Vrouwenmoord:

Door Noortje de Vries

