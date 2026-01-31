Bloemen dreigen duurder te worden door btw-verhoging: 'Doodsteek voor branche'

Bloemisten reageren teleurgesteld op het coalitieakkoord waarin staat dat de btw op bloemen en planten in 2028 omhoog moet van 9 naar 21 procent. Volgens de branche dreigen bloemen daardoor nog meer een luxeproduct te worden. Vooral kleinere bloemenzaken vrezen dat ze het niet gaan redden als de maatregel doorgaat.

Bij Pachouly Flowers aan de Ceintuurbaan in Amsterdam merkt bloemist Hermien Joelfan nu al dat klanten minder uitgeven. Boeketten voor bruiloften en uitvaarten worden bijvoorbeeld kleiner. Of mensen wordt gevraagd één bloem mee te nemen. Volgens haar haakt vooral de middenklasse af. De kosten blijven stijgen, terwijl de verkoop achterblijft. "Ik kan mezelf geen fatsoenlijk salaris uitbetalen. Hard werken loont niet meer".

Faillissementen

Ook landelijk klinkt grote zorg. Marco Maasse van de Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers waarschuwt dat de btw-verhoging grote gevolgen kan hebben. Uit berekeningen blijkt dat bloemen en planten fors duurder worden, waardoor de omzet keldert. "Dat betekent winkelsluiting en faillissementen. Het is bijna de doodsteek voor de branche", zegt hij tegen Hart van Nederland.

D66, VVD en CDA willen het btw-tarief op sierteelt vanaf 2028 verhogen van 9 naar 21 procent. De nieuwe coalitie denkt daarmee 328 miljoen euro per jaar op te halen.