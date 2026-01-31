Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bloemen dreigen duurder te worden door btw-verhoging: 'Doodsteek voor branche'

Beleid

Vandaag, 20:02

Link gekopieerd

Bloemisten reageren teleurgesteld op het coalitieakkoord waarin staat dat de btw op bloemen en planten in 2028 omhoog moet van 9 naar 21 procent. Volgens de branche dreigen bloemen daardoor nog meer een luxeproduct te worden. Vooral kleinere bloemenzaken vrezen dat ze het niet gaan redden als de maatregel doorgaat.

Bij Pachouly Flowers aan de Ceintuurbaan in Amsterdam merkt bloemist Hermien Joelfan nu al dat klanten minder uitgeven. Boeketten voor bruiloften en uitvaarten worden bijvoorbeeld kleiner. Of mensen wordt gevraagd één bloem mee te nemen. Volgens haar haakt vooral de middenklasse af. De kosten blijven stijgen, terwijl de verkoop achterblijft. "Ik kan mezelf geen fatsoenlijk salaris uitbetalen. Hard werken loont niet meer".

Faillissementen

Ook landelijk klinkt grote zorg. Marco Maasse van de Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers waarschuwt dat de btw-verhoging grote gevolgen kan hebben. Uit berekeningen blijkt dat bloemen en planten fors duurder worden, waardoor de omzet keldert. "Dat betekent winkelsluiting en faillissementen. Het is bijna de doodsteek voor de branche", zegt hij tegen Hart van Nederland.

D66, VVD en CDA willen het btw-tarief op sierteelt vanaf 2028 verhogen van 9 naar 21 procent. De nieuwe coalitie denkt daarmee 328 miljoen euro per jaar op te halen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Toekomst bloemistenvak onder druk: 'Weekendwerk schrikt jongeren af'
Toekomst bloemistenvak onder druk: 'Weekendwerk schrikt jongeren af'
Bloemenban in Zutphen raakt bloemisten: 'Komt nu over alsof we de hele wereld vervuilen'
Bloemenban in Zutphen raakt bloemisten: 'Komt nu over alsof we de hele wereld vervuilen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.