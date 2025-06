Toekomst bloemistenvak onder druk: 'Weekendwerk schrikt jongeren af'

Het aantal bloemenwinkels in Nederland is in 5 jaar tijd met 12 procent gedaald. Waren er in 2019 nog 4400 bloemisten, begin 2024 waren dat er nog maar 3880. Volgens brancheorganisaties stoppen veel ondernemers wegens pensionering, terwijl opvolging uitblijft. Ook het aantal studenten op bloemistenopleidingen daalt.

Bij opleiding Yuverta in Limburg zien ze al langer dat het aantal studenten afneemt. "Weekendwerk en lange dagen schrikken jongeren af", zegt docente Janine Coxs. "Vorig jaar hadden we nog zo’n dertig studenten, dit jaar zijn het er nog maar twintig."

Bloemiste Anne Hendriks (31) is ontzettend gepassioneerd over haar vak, maar snapt ook de afnemende interesse. "De ondernemers die er nog zijn, worden ouder, en het vinden van opvolging is erg lastig. Het is zwaar werk – je moet veel tillen, sjouwen en schoonmaken." Maar voor wie écht van bloemen houdt en creatief is, is het een prachtig vak, zegt ze. "Je krijgt er ontzettend veel voor terug."