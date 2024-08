'Nooit eerder meegemaakt': tulpen schaarser en duurder door extreme regenval

Volgend jaar worden tulpen mogelijk veel duurder en schaarser. Door de overvloedige regenval in de afgelopen jaren konden bloembollenkwekers hun bollen pas laat planten, met als gevolg een veel lagere opbrengst. Dit leidt volgens brancheorganisatie Royal Anthos tot een dreigend tekort aan tulpenbollen. "Dit hebben we nooit eerder meegemaakt. Het is ongekend", aldus algemeen directeur Mark-Jan Terwindt.

Bloembollenkwekers planten normaal gesproken in het najaar de bloembollen om ze te laten uitgroeien tot bollen die geschikt zijn voor de handel. De hevige regenval zorgde ervoor dat dit proces dit jaar ernstig werd verstoord, wat resulteerde in een dreigende schaarste op de tulpenmarkt.

Waar aanvankelijk werd gevreesd voor een tekort van 20 procent waarschuwt Royal Anthos nu voor een nog grotere schaarste. Terwindt geeft aan dat de situatie de markt aanzienlijk zal beïnvloeden, zonder echter een exact tekortpercentage te durven noemen.

Veel minder aanbiedingen

Door de schaarste worden handelsbedrijven gedwongen om bollen bij te kopen buiten bestaande contracten, vaak tegen veel hogere prijzen. Deze prijsstijgingen zullen volgens Terwindt ook zichtbaar worden in de supermarkt en bij de bloemist. "De aanbiedingen die je normaal ziet, zullen er veel minder zijn, en er zal ook veel minder beschikbaar zijn", voorspelt Terwindt.

ANP