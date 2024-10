Bloemenban in Zutphen raakt bloemisten: 'Komt nu over alsof we de hele wereld vervuilen'

Een echtpaar dat zestig jaar bij elkaar is, of een inwoner die honderd is geworden. Normaal gesproken gaat de burgemeester dan met een bos bloemen onder armen langs met felicitaties. Maar in Zutphen moet je je boeket er maar bij inbeelden, want de gemeente heeft de kleurige boeketten in de ban gedaan. Niet duurzaam, is de motivering. Maar bloemisten snappen niets van het besluit: "Ik vind het bullshit."

Ze snapt er niets van, waarom heeft ze anders een keurmerk dat ze duurzame bloemen verkoopt. Maar duurzaam of niet, de gemeente is bloemist Josepha Liefers kwijt als klant. "Het is één van mijn grootste klanten, het scheelt mij een hoop omzet", vertelt de eigenaresse van bloemist De Klavertuin. De ondernemer vreest dat de gemeente nu een voorbeeld voor anderen stelt. "Nu is het de gemeente Zutphen, straks is het de gemeente Apeldoorn, en dan volgt misschien de politie, onze grootste klant, ook wel. Het komt nu over alsof wij de hele wereld vervuilen, maar dat is niet zo."

Bekijk het hele verhaal van de bloemist in Zutphen in de video bovenaan dit artikel.

'Bloemen maken mensen blij'

Sommige inwoners van Zutphen snappen er ook niks van. "Ik vind het heel erg jammer, ik ben zelf heel milieubewust en veganist. Maar dit vind ik te ver gaan, want bloemen maken mensen blij", zegt iemand. Een ander zegt het juist wel te begrijpen. "Er zijn nu verhalen over hoe het nu zit met bestrijdingsmiddelen."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

'Nederlandse bloemen helpen niet'

Met een kleine meerderheid is de bloemenban door de gemeenteraad gekomen. De motie was een initiatief van de lokale tak van de Partij voor de Dieren. "We moeten goed nadenken over wat je eigenlijk geeft. We waarderen mensen die duurzaam bezig zijn, maar zelfs Nederlandse rozen worden bespoten en in kassen opgekweekt. Dus met Nederlandse bloemen kom je er ook niet", vertelt Iris Vellema van de partij.