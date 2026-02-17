Toeslagenouders vragen Jetten: 'Ga niet verder met Sandra Palmen'

Kristie Rongen, tegen wil en dank het gezicht van de toeslagenaffaire, en jeugdzorgonderzoeker Krijn ten Hove doen een klemmend beroep op aanstaand premier Rob Jetten: "Maak Sandra Palmen geen staatssecretaris van Herstel en Toeslagen in het nieuwe kabinet."

"Er is teveel gebeurd", vertelt dit tweetal aan Hart van Nederland. "Er liggen tienduizenden dossiers die nog financieel afgewikkeld moeten worden. Als het zo doorgaat onder deze bewindsvrouw, zijn we pas over 25 jaar van de hele toeslagenaffaire af."

Maar Renske Leijten, oud-SP-kamerlid en destijds samen met Pieter Omtzigt de klokkenluider van het toeslagenschandaal, is het daar niet mee eens. "Het is niet zo dat je er maar weer eventjes een ander poppetje neerzet en dat er dan ander beleid komt. Sandra Palmen kan in mijn optiek deze betrekking prima aan, ik pleit er alleen voor dat zij ondersteuning krijgt."

