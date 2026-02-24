Coalitieplannen kunnen ongelijkheid vergroten, waarschuwt planbureau

De plannen van kabinet-Jetten kunnen leiden tot meer ongelijkheid in Nederland. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een reflectie op het coalitieakkoord. Vooral kwetsbare groepen lopen volgens het planbureau risico.

Het SCP begrijpt dat het kabinet de zorg en sociale zekerheid eenvoudiger wil maken. Die systemen zijn nu ingewikkeld en moeilijk te begrijpen. Toch schuilt daar volgens het planbureau een gevaar: als regels simpeler worden, kan de hulp minder gericht terechtkomen bij mensen die die het hardst nodig hebben.

De coalitie van D66, VVD en CDA wil onder meer chronisch zieken en mensen in armoede ondersteunen. Maar volgens het SCP is er "beperkt oog" voor de bredere gevolgen van beleid. Denk aan mensen die moeite hebben met digitale aanvragen of aan verschillen in gezonde levensverwachting. Ook de impact van klimaatmaatregelen op de portemonnee krijgt weinig aandacht.

Lokale initiatieven

Het maandag beëdigde kabinet ziet een belangrijke rol voor buurten en lokale initiatieven om problemen te voorkomen. Daarom wordt er geïnvesteerd in buurtcentra, scholen en ontmoetingsplekken. Volgens het SCP is dat positief, maar mogelijk niet voldoende om de grote doelen te halen.

"Het akkoord laat duidelijke ambitie zien om grote maatschappelijke opgaven aan te pakken," zegt SCP-directeur Karen van Oudenhoven. "Maar het is onzeker of mensen in kwetsbare positie voldoende worden beschermd. Vooral maatregelen rond zorg, sociale zekerheid en langer doorwerken kunnen ongelijkheid vergroten."