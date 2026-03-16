Kapper Ziyad geeft arme kinderen gratis knipbeurt: 'Je moet ze helpen'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 20:09

Tientallen kinderen liepen maandag met een lach én een gratis nieuwe coupe de kapperszaak ZA Barbershop Style in Emmen uit. Eigenaar Ziyad wilde kinderen van ouders die het niet breed hebben de kans geven om gratis hun haar te laten knippen.

Het idee kwam van een klant, vertelt Ziyad. "Hij zei: 'Je moet die kinderen een beetje helpen.' Waarop ik zei: 'We gaan ervoor.'"

Duur

Voor kinderen die opgroeien in armoede is een frisse nieuwe look niet altijd vanzelfsprekend. Naar de kapper gaan kan namelijk duur zijn, weet moeder Charlotte. "Zeker met vier kinderen", zegt ze. "Dan is zo'n actie wel fijn. Zo hebben ze toch een leuk kapsel."

De kappers in de zaak aan de Hoofdstraat hebben maandag zo'n dertig kinderen geknipt. "We willen kinderen blij maken. En als de kinderen blij zijn, ben ik blij", zegt Ziyad met een lach.

Op bovenstaande video zie je wat een nieuw kapsel met de kinderen doet.

Door Redactie Hart van Nederland

