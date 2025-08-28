Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Taart kan een kind écht laten stralen': hobbybakkers verrassen kinderen onder armoedegrens

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:36

Link gekopieerd

Een verjaardag zonder taart? Voor veel kinderen die opgroeien onder de armoedegrens is dat de harde realiteit. Dankzij het initiatief Gebaksplaats worden juist díe kinderen verrast met een feestelijke traktatie. In heel Nederland zetten duizenden hobbybakkers zich vrijwillig in om gratis taarten te maken. Ook in Den Haag, waar Suzanne Beurskens een actieve rol speelt.

Suzanne begon ooit met taarten bakken voor haar eigen dochters. "Mijn meiden zijn 5 en 9 en ik bak ieder jaar iets speciaals voor hun verjaardag", vertelt ze. "Zij genieten daar zo van, dat ik dacht: hoe verdrietig is het dat andere kinderen dat moeten missen omdat hun ouders het simpelweg niet kunnen betalen."

Lichtpuntje

Toen ze online op Gebaksplaats stuitte, was ze meteen enthousiast. "Ik wist meteen: hier wil ik aan bijdragen. Natuurlijk lost een taart de armoede niet op, maar het geeft wél een lichtpuntje. Het maakt een verjaardag voor een kind zoveel mooier."

Samen met initiatiefnemer Lilian Beenen richtte Suzanne in Den Haag een eigen groep bakkers op. "We bakken nu zo’n vijf taarten per maand voor kinderen uit gezinnen die het financieel zwaar hebben", zegt ze trots. "Inmiddels hebben we een bestand van 500 hobbybakkers in onze regio. Dat vind ik echt ongelooflijk mooi om te zien."

Kleine moeite

Lilian Beenen, die het landelijk platform in 2019 startte en bekend werd door Heel Holland Bakt, ziet hoe haar idee steeds populairder wordt. "We begonnen ooit in De Bilt, maar inmiddels zijn we in zeventien regio's actief", legt ze uit. "Het is hartverwarmend hoeveel bakkers zich aanmelden en hoe groot het verschil kan zijn dat zo’n taart maakt voor een kind."

Mijn droom is dat in iedere regio van Nederland een netwerk van bakkers ontstaat. Zodat geen enkel kind meer zijn verjaardag zonder taart hoeft te vieren.

Suzanne merkt dat ook in haar eigen regio. "Het is vaak maar een kleine moeite voor bakkers, maar voor een gezin kan het een wereld van verschil maken. Je ziet kinderen echt stralen als ze hun taart krijgen." Lilian hoopt dat het project nog verder groeit. "Mijn droom is dat in iedere regio van Nederland een netwerk van bakkers ontstaat. Zodat geen enkel kind meer zijn verjaardag zonder taart hoeft te vieren."

Lees ook

Door armoede nooit op uitje, maar vandaag beleefde deze familie een droomdag
Door armoede nooit op uitje, maar vandaag beleefde deze familie een droomdag
Bijna derde van arme Nederlanders heeft problematische schulden
Bijna derde van arme Nederlanders heeft problematische schulden
Steeds meer kinderen in Nederland ontbijten op school vanwege armoede
Steeds meer kinderen in Nederland ontbijten op school vanwege armoede

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.