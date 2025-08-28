'Taart kan een kind écht laten stralen': hobbybakkers verrassen kinderen onder armoedegrens

Een verjaardag zonder taart? Voor veel kinderen die opgroeien onder de armoedegrens is dat de harde realiteit. Dankzij het initiatief Gebaksplaats worden juist díe kinderen verrast met een feestelijke traktatie. In heel Nederland zetten duizenden hobbybakkers zich vrijwillig in om gratis taarten te maken. Ook in Den Haag, waar Suzanne Beurskens een actieve rol speelt.

Suzanne begon ooit met taarten bakken voor haar eigen dochters. "Mijn meiden zijn 5 en 9 en ik bak ieder jaar iets speciaals voor hun verjaardag", vertelt ze. "Zij genieten daar zo van, dat ik dacht: hoe verdrietig is het dat andere kinderen dat moeten missen omdat hun ouders het simpelweg niet kunnen betalen."

Lichtpuntje

Toen ze online op Gebaksplaats stuitte, was ze meteen enthousiast. "Ik wist meteen: hier wil ik aan bijdragen. Natuurlijk lost een taart de armoede niet op, maar het geeft wél een lichtpuntje. Het maakt een verjaardag voor een kind zoveel mooier."

Samen met initiatiefnemer Lilian Beenen richtte Suzanne in Den Haag een eigen groep bakkers op. "We bakken nu zo’n vijf taarten per maand voor kinderen uit gezinnen die het financieel zwaar hebben", zegt ze trots. "Inmiddels hebben we een bestand van 500 hobbybakkers in onze regio. Dat vind ik echt ongelooflijk mooi om te zien."

Kleine moeite

Lilian Beenen, die het landelijk platform in 2019 startte en bekend werd door Heel Holland Bakt, ziet hoe haar idee steeds populairder wordt. "We begonnen ooit in De Bilt, maar inmiddels zijn we in zeventien regio's actief", legt ze uit. "Het is hartverwarmend hoeveel bakkers zich aanmelden en hoe groot het verschil kan zijn dat zo’n taart maakt voor een kind."

Mijn droom is dat in iedere regio van Nederland een netwerk van bakkers ontstaat. Zodat geen enkel kind meer zijn verjaardag zonder taart hoeft te vieren.

Suzanne merkt dat ook in haar eigen regio. "Het is vaak maar een kleine moeite voor bakkers, maar voor een gezin kan het een wereld van verschil maken. Je ziet kinderen echt stralen als ze hun taart krijgen." Lilian hoopt dat het project nog verder groeit. "Mijn droom is dat in iedere regio van Nederland een netwerk van bakkers ontstaat. Zodat geen enkel kind meer zijn verjaardag zonder taart hoeft te vieren."