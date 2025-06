Steeds meer kinderen in Nederland ontbijten op school vanwege armoede

Steeds meer basisscholen in Nederland serveren hun leerlingen dagelijks ontbijt en lunch. Niet omdat het leuk is, maar omdat het nodig is. Op scholen waar minstens 30 procent van de kinderen onder de armoedegrens leeft, krijgen álle leerlingen elke dag eten. Zo ook bij OBS het Startblok in Almere.

Daar staan elke ochtend zeven zogeheten 'smeerouders' klaar. Zij beleggen boterhammen, leggen komkommer en fruit in bakken en zorgen dat de klaslokalen klaar zijn voor het ontbijt. Als de kinderen binnenkomen, pakken ze zelf wat ze willen eten. "Je merkt echt verschil in de klas", zegt leerkracht Sylvia de Kaper. "De concentratie is beter, de sfeer ook."

Volgens haar is het inmiddels normaal dat ook kinderen die wél thuis kunnen eten, op school nog wat extra's pakken. "Er is altijd keuze, van brood tot ontbijtkoek en rijstwafels."

Blije ouders

Alle maaltijden worden betaald door het Jeugdeducatiefonds, dat het project twee jaar geleden startte. Inmiddels doen al bijna 1700 scholen mee. Een van de ouders is Sabine Berkhout, alleenstaande moeder met drie kinderen. "De eindjes aan elkaar knopen is moeilijk, dus dit is perfect", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Het is voor mijn kinderen inmiddels heel normaal geworden, eten op school. Soms zelfs een extra stukje fruit erbij."

Ze prijst de betrokkenheid van de school: "Ze wijzen je op hulp, helpen met aanvragen. Alles wat ik kan doen, doe ik. Het is fijn dat je er niet alleen voor staat."