Treinen rijden weer na OV-staking, opstarten trams verloopt moeizaam

Na de landelijke OV-staking zijn woensdagochtend de eerste treinen en bussen weer vertrokken vanaf Utrecht Centraal. Rond 08.30 uur reed het treinverkeer grotendeels weer volgens de normale dienstregeling, al werd reizigers kort daarna nog gewaarschuwd voor enkele vertragingen.

De staking duurde van 04.00 tot 08.00 uur en legde het openbaar vervoer in het hele land stil. Volgens de NS was aanvankelijk verwacht dat de opstart van de dienstregeling de hele ochtend zou duren.

Ondanks dat de staking groots was aangekondigd, waren er toch tientallen mensen te zien op het station in Utrecht, zoals je op bovenstaande video ziet.

Via de omroep op het station werd rond 08.30 uur gemeld dat de treinen weer normaal reden. Kort daarna volgde nog een bericht dat de dienstregeling naar verwachting rond 09.00 uur volledig hersteld zou zijn.

Trams

Bij de Utrechtse trams verliep het opstarten minder soepel. Pas iets na 09.00 uur vertrok de eerste tram richting Science Park.

Reizigers kregen op informatieborden te zien dat de staking voorbij was, maar dat op verschillende lijnen nog vertragingen mogelijk waren. Op sommige perrons stapten wachtenden uiteindelijk over op de bus.