Nieuwe regels bij NS: geen tas op stoel en minder geld terug bij staking

Treinreizigers krijgen de komende weken te maken met twee veranderingen bij de NS. Vanaf 4 september mag bagage niet meer onnodig een zitplaats bezet houden. Daarnaast versobert de vervoerder de compensatieregeling bij stakingen: reizigers kunnen dan geen vergoeding meer krijgen voor vervangend vervoer.

De nieuwe bagageregel werd eerder al aangekondigd, maar moest nog worden voorgelegd aan het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov). De reizigersorganisaties hebben inmiddels ingestemd met de maatregel.

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Bagage mag geen stoel meer bezet houden

Vanaf 4 september staat daarom in de huisregels: "Zitplaatsen zijn voor reizigers, handbagage mag geen zitplaats onnodig bezet houden." Wie toch een tas of koffer op een stoel laat staan, wordt volgens een woordvoerder niet meteen uit de trein gezet. De regel is vooral bedoeld om duidelijk te maken dat zitplaatsen voor reizigers zijn.

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Geen vergoeding voor vervangend vervoer

Ook rond stakingen verandert er iets. Bij eerdere acties konden reizigers tot 25 euro terugvragen voor vervangend vervoer als de treinen niet reden. Die mogelijkheid verdwijnt. De nieuwe regeling geldt vanaf de volgende landelijke ov-staking op 9 september, wanneer NS-medewerkers 24 uur staken.

De bestaande vergoeding voor vertraging blijft wel bestaan. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet een reiziger op het treinstation hebben ingecheckt.

Waarom past NS de regels aan?

Volgens NS is de huidige regeling met twee verschillende compensatiemogelijkheden "ingewikkeld, arbeidsintensief en gevoelig voor misbruik". Bij stakingen in juni 2025 ontving NS 180.000 verzoeken voor compensatie van alternatief vervoer, met een totale waarde van 4 miljoen euro. Daarvan werd voor 2,8 miljoen euro aan vergoedingen goedgekeurd.