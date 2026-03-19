Nieuwe trein naar Duitsland maakt eerste rit: 'Voor een tientje naar Berlijn'

Vandaag, 15:13

Altijd al goedkoop met de trein door Europa willen reizen? Vanaf donderdag is dat mogelijk. Het nieuwe bedrijf GoVolta start namelijk met het aanbieden van treinreizen voor spotprijzen naar verschillende Europese bestemmingen. Mits je op tijd boekt.

GoVolta moet de Transavia onder de treinen worden: een prijsvechter, maar inclusief vriendelijke service en goede kwaliteit. Dit aanbod wordt door veel reizigers goed ontvangen. Velen willen het vliegtuig vermijden om te reizen binnen Europa, maar een goed alternatief was er niet.

Eerste rit naar Hamburg

Donderdagochtend rond 08.00 uur verzamelden zich zo’n achthonderd nieuwsgierige reizigers voor de eerste rit. Deze ruim zes uur durende treinreis brengt passagiers naar de Duitse hoofdstad Hamburg, sommigen voor slechts tien euro. Een marketingstunt? Volgens Hessel Winkelman, medeoprichter GoVolta, niet: "Zo'n tien procent van de kaarten zal voor tien euro verkocht worden. Er kunnen 840 mensen met de trein mee. Reken maar uit. De andere kaarten zullen dynamisch geprijsd zijn, zoals het ook bij bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen gaat".

Nieuwe bestemmingen in aantocht

GoVolta benadrukt niet te willen concurreren met de Nederlandse Spoorwegen, maar juist nieuwe reizigers aan te trekken. "We willen juist de doelgroep bedienen die nu niet met de trein gaan", aldus medeoprichter Winkel. Om het aanbod verder uit te breiden, kondigde het bedrijf donderdag ook een nieuwe verbinding aan naar Parijs. Deze trein moet vanaf december volgend jaar gaan rijden vanaf Amsterdam, via Gent, naar de Franse hoofdstad.

Daar blijft het niet bij. Op de langere termijn wil GoVolta ook goedkope treinreizen aanbieden naar Zwitserland. Voorlopig richt het bedrijf zich op verbindingen naar Hamburg en Brussel.

Door Redactie Hart van Nederland

