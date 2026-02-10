NS heeft grote plannen: meer treinen en nieuwe verbindingen in dienstregeling

NS wil vanaf 2027 de treinverbindingen in Noord- en Oost-Nederland fors verbeteren. Een van de belangrijkste plannen is het herstel van de rechtstreekse treinverbinding tussen Groningen en Rotterdam. Ook keert de directe verbinding tussen Enschede en Amsterdam Centraal terug als spitstrein.

Tijmen Voet, NS-directeur Dienstregeling, vertelt op de site van NS dat de rechtstreekse verbinding vanuit Noord-Nederland een langgekoesterde wens is. “We willen Noord-Nederland al langer verbinden via de hogesnelheidslijn. In 2025 kon dat nog niet, maar straks rijdt de trein vanaf het Groninger Hoofdstation via de Hanzelijn naar Zwolle en Schiphol en vervolgens over de hogesnelheidslijn door naar Rotterdam Centraal,” zegt Voet. Hiervoor zet NS de nieuwe intercity ICNG in, die op de hogesnelheidslijn een topsnelheid van 200 kilometer per uur haalt. Zodra de maximumsnelheid op de Hanzelijn wordt verhoogd, kan de reistijd verder worden verkort.

Reis je vaak met de NS? Dan heb je vast gemerkt dat de prijzen voor tickets dit jaar fors duurder zijn geworden, zoals te zien in deze video:

0:32 Treinkaartjes en abonnementen vanaf volgend jaar fors duurder

Meer treinen in het oosten

Naast de terugkeer van de spitstrein tussen Enschede en Amsterdam wil NS ook op andere trajecten in het oosten extra treinen laten rijden. In het weekend moeten er drie intercity’s per uur gaan rijden tussen Amersfoort en Deventer, waar dat er nu nog twee zijn. Hierdoor worden onder meer Deventer en Apeldoorn beter verbonden met Amsterdam.

Tienminutensprinter terug

In de regio Utrecht wil NS de Tienminutensprinter in de spits weer invoeren tussen Utrecht Centraal en Houten Castellum. Dat betekent van maandag tot en met donderdag meer treinen en kortere wachttijden. De sprinter wordt gekoppeld aan de verbinding tussen Utrecht en Leiden, waardoor reizigers zonder overstap verder kunnen doorreizen.

Ook de Tienminutentrein tussen Amsterdam en Eindhoven moet vaker gaan rijden. Volgens het voorstel wordt deze verbinding voortaan ook op vrijdag aangeboden, zodat reizigers sneller en frequenter kunnen reizen tussen Noord-Holland en Zuid-Nederland.

Extra spitstreinen en weekendverbindingen

NS wil daarnaast de sprinter tussen Uitgeest en Driebergen-Zeist in de spits verlengen tot Veenendaal Centrum. Door de geplande woningbouw in die regio verwacht NS daar een groei van het aantal reizigers.

In het weekend komen er eveneens meer treinen. Op zondag wil NS het aantal sprinters tussen Den Haag en Dordrecht verdubbelen van twee naar vier per uur. Op werkdagen blijft hier de Tienminutensprinter rijden. Volgens NS is deze uitbreiding nodig vanwege de woningbouw langs het traject en past het binnen de verdere ontwikkeling van de CitySprinter.

Beeld: NS.

Verder wil NS in het weekend de intercity tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal laten stoppen op de stations Voorhout en Hillegom. Deze stops vervangen een sprinterverbinding. Ook komen er in de vroege ochtenden en late avonden extra intercity’s tussen Amsterdam en Den Haag.

Definitieve dienstregeling later dit jaar

Elk jaar vraagt NS aan het begin van het jaar advies over de nieuwe dienstregeling, die in december ingaat. De vervoerder verwerkt deze adviezen waar mogelijk in de plannen. Vervolgens beoordeelt spoorbeheerder ProRail of de voorgestelde dienstregeling past op het spoor, waarbij ook rekening wordt gehouden met andere reizigers- en goederenvervoerders. In het najaar wordt de definitieve dienstregeling bekendgemaakt.