Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Chaos op het spoor in ochtendspits door stroom- en wisselstoringen

Chaos op het spoor in ochtendspits door stroom- en wisselstoringen

Verkeer

Vandaag, 08:05

Link gekopieerd

Door meerdere storingen rijden er maandagochtend tijdens de spits op verschillende trajecten minder of geen treinen. Een stroomstoring zorgt ervoor dat tot ongeveer 09.30 uur geen treinen rijden tussen Den Haag HS en Delft. Het treinverkeer tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop ligt om dezelfde reden stil.

Ook tussen Bodegraven en Leiden Lammenschans rijden voorlopig geen treinen. De NS verwacht dat ook daar de storing rond 09.30 uur is verholpen.

Eerder dit jaar reden er ook veel treinen niet door het pittige winterweer, zoals te zien in deze video:

Geen NS-treinverkeer mogelijk door winterweer en IT-storing
1:46

Geen NS-treinverkeer mogelijk door winterweer en IT-storing

Verschillende trajecten

Daarnaast zorgen wisselstoringen voor problemen op andere trajecten. Tussen Arnhem en Nijmegen rijden minder treinen en ook op het traject Utrecht–Arnhem zijn minder intercity’s beschikbaar.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Dit was code rood: spekglad, veel ongelukken en instellingen dicht
Dit was code rood: spekglad, veel ongelukken en instellingen dicht
Grote treinhinder verwacht rond Amsterdam Centraal later deze week
Grote treinhinder verwacht rond Amsterdam Centraal later deze week
Treinverkeer rond Schiphol plat door kortsluiting, ook problemen bij Breda
Treinverkeer rond Schiphol plat door kortsluiting, ook problemen bij Breda

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.