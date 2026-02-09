Chaos op het spoor in ochtendspits door stroom- en wisselstoringen

Door meerdere storingen rijden er maandagochtend tijdens de spits op verschillende trajecten minder of geen treinen. Een stroomstoring zorgt ervoor dat tot ongeveer 09.30 uur geen treinen rijden tussen Den Haag HS en Delft. Het treinverkeer tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop ligt om dezelfde reden stil.

Ook tussen Bodegraven en Leiden Lammenschans rijden voorlopig geen treinen. De NS verwacht dat ook daar de storing rond 09.30 uur is verholpen.

Eerder dit jaar reden er ook veel treinen niet door het pittige winterweer, zoals te zien in deze video:

1:46 Geen NS-treinverkeer mogelijk door winterweer en IT-storing

Verschillende trajecten

Daarnaast zorgen wisselstoringen voor problemen op andere trajecten. Tussen Arnhem en Nijmegen rijden minder treinen en ook op het traject Utrecht–Arnhem zijn minder intercity’s beschikbaar.