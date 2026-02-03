Volg Hart van Nederland
Grote treinhinder verwacht rond Amsterdam Centraal later deze week

Vandaag, 18:00

Door werkzaamheden bij Amsterdam Centraal wordt later deze week grote hinder verwacht voor treinreizigers. De NS meldt dat er van donderdag tot en met zondag 's nachts geen treinen rijden. Overdag is er in diverse richtingen beperkt treinverkeer.

De NS laat weten dat er bussen worden ingezet wanneer de treinen niet rijden. Op donderdagavond beginnen de werkzaamheden rond 21.45 uur. Die avond kunnen reizigers met hun NS-vervoerbewijs ook gebruikmaken van de metro. Op de dagen daarna ligt het treinverkeer telkens vanaf middernacht stil.

Treinen die normaal naar Amsterdam Centraal rijden, keren op station Amsterdam Muiderpoort en Amsterdam Sloterdijk. Ook de nachttreinen tussen Schiphol, Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal worden vervangen door bussen.

Nieuwe werkzaamheden gepland

ProRail werkt op Amsterdam Centraal onder meer aan kabels. Daarnaast zijn er werkzaamheden bij het vijfde perron. Over twee en vier weken staan er opnieuw werkzaamheden gepland, waardoor het treinverkeer opnieuw beperkt is.

