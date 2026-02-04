Treinverkeer rond Schiphol plat door kortsluiting, ook problemen bij Breda

Het treinverkeer van en naar Schiphol ligt woensdagochtend plat na kortsluiting in een schakelkast van een perron de luchthaven. Ook rijden er minder treinen tussen Rotterdam Centraal en Breda door een kapot spoor.

In eerste instantie leek het erop dat nog enkele treinen konden rijden, maar rond 07.15 uur besloten ProRail en NS uit veiligheid het treinverkeer volledig stil te leggen rondom Schiphol.

Eerder vermeldde ProRail en NS dat de kortsluiting was ontstaan in de schakelkast van een trein, maar het blijkt te gaan om een perron.

De NS verwacht dat de dienstregeling rond Schiphol om 10.15 uur weer is opgestart.

Kapot spoor

Er rijden ook minder treinen tussen Rotterdam Centraal en Breda, meldt de NS. Dit komt door een kapot spoor. Er wordt verwacht dat het probleem is opgelost om 10.45 uur. ProRail kan niet melden wat er precies kapot is.