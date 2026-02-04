LIVE | Extreem veel ongelukken door code rood in het noorden

Het KNMI heeft code rood afgegeven voor Groningen, Friesland en Drenthe. Door ijzel is het spekglad in het noorden. Er rijden geen treinen en op de wegen gebeuren "extreem veel ongelukken", meldt Rijkswaterstaat.

In dit liveblog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

07.40 uur - Strooiwagens druk bezig

Strooiwagens zijn in de nacht van dinsdag op woensdag flink bezig geweest om de wegen begaanbaar te houden. De wagens hebben in het noorden bijna 30.000 kilometer afgelegd, meldt Rijkswaterstaat.

07.30 uur - Zo laat geldt code rood en oranje

De gladheid die woensdagochtend voor problemen zorgt in het noorden van Nederland verdwijnt in de middag als laatste op lokale wegen in Groningen. De situatie verbetert in Groningen, Drenthe en Friesland, waar code rood geldt, in de tweede helft van de ochtend.

Weerwaarschuwingen Drenthe: Code rood van 05.00 uur tot 10.00 uur. Code geel van 10.00 tot 12.00 uur.

Flevoland: Code rood van 05.00 uur tot 08.00 uur. Code geel van 08.00 uur tot 10.00 uur.

Friesland: Code rood van 05.00 uur tot 10.00 uur. Code geel van 10.00 tot 12.00 uur.

Groningen: Code rood van 05.00 uur tot 10.00 uur. Code geel van 10.00 tot 12.00 uur.

Noord-Holland: Code geel van 05.00 uur tot 10.00 uur.

Overijssel: Code oranje van 05.00 uur tot 08.00 uur. Code geel van 08.00 uur tot 10.00 uur.

Groningen: Code oranje van 05.00 uur tot 10.00 uur. Code geel van 10.00 tot 12.00 uur. BRON: KNMI om 05.14 uur

07.30 uur - 112 bellen

Het advies geldt om niet de weg op te gaan. De ANWB meldde eerder al dat het "ongelukken regent". Veiligheidsregio Groningen waarschuwt om alleen 112 te bellen bij levensbedreigende situaties.

07.25 uur - Rechtbank dicht

De locaties van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen, Assen en Leeuwarden zijn tot zeker 10.00 uur dicht vanwege de tot dan geldende code rood om verraderlijke gladheid door ijzel. De rechtbank meldt dat alleen spoedzittingen doorgaan op locatie.

Mensen die tussen nu en 10.00 uur een zitting hebben, worden opgeroepen niet naar de rechtbank te komen. "We informeren u zo spoedig mogelijk over de gevolgen voor uw zitting. Waar mogelijk worden zittingen omgezet naar een onlinezitting", aldus de rechtbank.

07.20 uur - Ziekenhuizen zeggen afspraken af

Zeker twee ziekenhuizen in het noorden van het land hebben vanwege de gladheid alle afspraken tot woensdag 12.00 uur afgezegd. Het gaat om Nij Smellinghe in Drachten (Friesland) en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Afspraken en operaties gaan niet door.

Het Martini Ziekenhuis roept mensen op niet naar de kliniek te komen.

07.15 uur - Wat kun je verwachten?

Code rood is een weeralarm. Dat betekent dat de kans op ongelukken groot is door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen. Het is glad, maar dat is soms moeilijk te zien. Er is grote kans op vertraging op de weg en het vliegveld. Gebieden en wegen kunnen tijdelijk niet bereikbaar zijn, en er is kans dat automobilisten op de weg niet verder kunnen met gevaar voor onderkoeling. Ook kan de stroom uitvallen.

07.10 uur - Strooiwagens kunnen weg niet op

Het is voor strooiwagens moeilijk om de weg op te gaan vanwege de gladheid. Het KNMI meldde eerder woensdagochtend in een liveblog over het weer dat de gladheidscoördinator van Rijkswaterstaat in Friesland aangaf dat de strooiwagens daar niet meer de weg op konden.

07.00 uur - ANWB: 'Regent ongelukken'

Rijkswaterstaat ziet "extreem veel ongelukken" op wegen in het noorden van het land, meldt een woordvoerster. In Friesland, Groningen en Drenthe geldt code rood vanwege verraderlijke gladheid door ijzel. "Het regent ongelukken", voegt een ANWB-woordvoerster daaraan toe.

De woordvoerster van de ANWB ziet dat het verkeer op veel wegen in het noorden langzaam rijdt en dat mensen dus hun snelheid aanpassen. De A28 is dicht bij Eelde richting Groningen door een ongeluk. De ANWB-woordvoerster legt uit dat het door de gladheid moeilijk is voor hulpdiensten en bergingsdiensten om bij de ongelukken te komen. Het is volgens haar terecht code rood.

06.50 uur - Meerdere ongelukken in noorden

De gladheid in vooral het noorden van het land heeft in de nacht tot enkele verkeersongelukken geleid. Zo schaarde bij Eelde in Groningen een vrachtwagen met een trailer, waardoor de A28 richting Groningen werd gesloten. Op die weg was eerder al een botsing tussen auto's gebeurd. In Friesland konden strooiwagens rond 04.00 uur even niet de weg op.

06.45 uur - NL-Alert in Noord-Nederland

In de provincies Friesland, Groningen en Drenthe is woensdagochtend een NL-Alert afgegeven waarin wordt gewaarschuwd voor extreme weersomstandigheden. "Blijf binnen", staat in de waarschuwing. "Bel alleen 112 bij levensgevaarlijke situaties."

Lees ook: KNMI geeft code rood af om extreem gladde wegen

06.40 uur - Scholen en instanties dicht

Naar verwachting blijven meerdere instellingen woensdag gesloten. Zo meldde RTV Drenthe dinsdagavond al dat alle accommodaties van de gemeente Tynaarlo gesloten blijven. Hetzelfde geldt voor meerdere scholen in de provincie. Een excursie naar Amsterdam van een school in Drenthe is afgelast. Ook in Groningen blijven meerdere onderwijsinstellingen en bibliotheken zeker in de ochtend dicht, meldt RTV Noord.

06.30 uur - Geen bussen in noorden

In Groningen, Drenthe en Friesland rijden geen bussen van Qbuzz vanwege de gladde wegen door ijzel. Dat meldt RTV Noord. "We doen dit voor de veiligheid van onze chauffeurs en de reizigers", aldus regiodirecteur Laurence Hovenkamp tegen RTV Noord. Stichting Stadsvervoer HS in Groningen begint ook later op woensdagochtend pas met rijden.

06.10 uur - Geen treinen

Vanwege de weersomstandigheden rijden er van en naar Groningen en Leeuwarden geen treinen. Dat duurt tot ongeveer 11.00 uur woensdagochtend, meldt de NS. "Machinisten, hulpdiensten en aannemers kunnen de weg niet op", laat ProRail weten. "Hierdoor is het onmogelijk om treinen te laten rijden."

Tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal rijden minder treinen vanwege een wisselstoring. Dat duurt tot ongeveer 19.30 uur.

06.05 uur - Weerwaarschuwingen overdreven?

Hoe kan het dat bij jou een weerwaarschuwing geldt, maar dat je er eigenlijk maar weinig van merkt? In onderstaande video leggen we het uit:

2:39 Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

06.00 uur - KNMI waarschuwt

Het KNMI heeft code rood afgegeven voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vanwege ijzel die op grote schaal voor verraderlijke gladheid zorgt. De weerswaarschuwing geldt tot woensdagochtend 10.00 uur. In de provincies Overijssel en Flevoland is code oranje van kracht tot 6.00 uur. Voor de Waddeneilanden geldt code oranje tot 10.00 uur.