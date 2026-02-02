Nu al vaker code oranje dan heel vorig jaar: hier wordt het spekglad

Het KNMI heeft voor dinsdagavond code oranje afgekondigd in het noorden. De waarschuwing geldt vanaf 22.00 uur tot 10:00 woensdagochtend. Daarmee is het al voor de achtste keer dit jaar dat deze code wordt afgegeven. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Vorig jaar kwam het vijf keer tot code oranje in het hele jaar. Sinds 2010 is het nog nooit voorgekomen dat in een maand tijd zo vaak deze waarschuwingscode is afgegeven door het KNMI, aldus De Vries.

Vanuit het zuiden trekt dinsdag een storing over het land. In de middag kan het midden van het land te maken krijgen met ijzel. In de avond geldt dit ook voor het noorden. In het noorden kan de ijzel en gladheid nog blijven aanhouden tot en met woensdagochtend. De wegen kunnen spekglad worden waarbij er ongelukken kunnen voorkomen op wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen.

Waar en wanneer geldt code oranje? Drenthe : van 22.00 uur dinsdagavond tot 10.00 uur woensdagochtend

Groningen : van 22.00 uur dinsdagavond tot 10.00 uur woensdagochtend

Friesland : van 22.00 uur dinsdagavond tot 10.00 uur woensdagochtend

Waddeneilanden: van 22.00 uur dinsdagavond tot 10.00 uur woensdagochtend Bron: KNMI om 18.10 uur

Hoe ontstaat ijzel?

De neerslag valt bij ons vrijwel altijd in de vorm van sneeuw. Naarmate de sneeuw verder naar beneden komt, smelten de vlokken doordat ze in warme lucht terecht komen. Maar nu hebben we in de onderste paar honderd meter van de atmosfeer weer een koudere luchtlaag zitten waar de regen weer in terecht komt.

Is de koude luchtlaag dik genoeg, dan kunnen de regendruppels bevriezen en krijg je ijsregen. Is de koude luchtlaag niet dik genoeg, dan bevriezen ze niet, maar krijg je onderkoelde regen. Zodra dit een object aanraakt, bevriest het meteen en heb je ijzel.

Recordjaar 2010

Sinds 2010 houdt het KNMI een archief bij hoe vaak er code oranje (en ook rood) wordt afgegeven. In 2010 kwam het veertien keer tot code oranje en daarbij kwam het ook drie keer tot code rood (weeralarm). In het coronajaar 2020 en ook afgelopen jaar kwam het 'slechts' vijf keer tot code oranje. Dit jaar hadden we op 12 januari al dit aantal te pakken.