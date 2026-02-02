Volg Hart van Nederland
Dinsdag code oranje in vier regio's door ijzel, rest van land code geel

Extreem weer

Vandaag, 18:17

Code oranje geldt dinsdag in Groningen, Friesland, Drenthe en op de Wadden vanwege verwachte ijzel. In de rest van Nederland is code geel van kracht. De gladheid kan vooral later op de dag en in de nacht naar woensdag voor gevaarlijke situaties zorgen op wegen, fietspaden en bruggen.

Dinsdagochtend en -middag trekt een regengebied van zuid naar noord over het land. In het midden en zuiden is het onzeker of deze neerslag als ijzel valt. Als dat wel gebeurt, kan het daar plaatselijk enkele uren verraderlijk glad worden. Met name tijdens drukke momenten op de weg kan dat voor problemen zorgen.

Code oranje door ijzel

Later in de middag, maar vooral in de avond en nacht naar woensdag, neemt de kans op gladheid sterk toe in het noorden en noordoosten. In Groningen, Friesland, Drenthe en op de Wadden valt de regen naar verwachting als ijzel. Hierdoor kan het op veel plaatsen langdurig glad blijven. Voor deze vier regio's geldt code oranje van dinsdagavond 22:00 uur tot woensdagochtend 10:00 uur.

Door de ijzel is er in deze gebieden een aanzienlijke kans op ongelukken. Niet alleen wegen, maar ook fietspaden, voetpaden en bruggen kunnen spekglad worden. De gladheid in het noorden kan tot woensdagochtend aanhouden, waardoor ook de ochtendspits hinder kan ondervinden.

Door Redactie Hart van Nederland

