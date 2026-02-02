Volg Hart van Nederland
Code geel uitgebreid: kans op verraderlijke gladheid in helft van het land

Weerbericht

Vandaag, 15:11 - Update: 1 uur geleden

Het weer kan dinsdagmiddag en -avond en woensdagochtend voor gevaarlijke situaties zorgen op de weg. Het KNMI heeft de waarschuwing voor gladheid uitgebreid naar het westen en midden van Nederland. Eerder gold code geel al voor het noordoosten, maar daar komt nu een groot deel van het land bij.

Volgens het KNMI is er kans op ijzel. Dat betekent dat regen kan bevriezen zodra het de grond raakt, met spekgladde wegen en fietspaden tot gevolg. Vooral in de middag en avond moeten weggebruikers extra alert zijn.

In het noorden van het land blijft de situatie langer onzeker. Daar kan de gladheid aanhouden tot woensdagochtend. Wie vroeg op pad moet, doet er goed aan rekening te houden met verraderlijke plekken.

Zuiden geen last van gladheid

Niet heel Nederland krijgt met winterse ellende te maken. In het zuiden valt regen, maar blijft het naar verwachting boven nul. Daardoor wordt het daar niet glad.

Voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geldt geen waarschuwing. In de rest van het land is het advies om voorzichtig te zijn, zeker op bruggen, viaducten en rustige wegen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

