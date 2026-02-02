Volg Hart van Nederland
Glad begin van de week: code geel en grote temperatuurverschillen

Vandaag, 10:33

We starten de nieuwe werkweek met winterse risico’s, vooral in de noordelijke helft van het land kan het op sommige plaatsen verraderlijk glad zijn. In de noordelijke provincies en op de Wadden is code geel van kracht door kans op gladheid.

Maandagmiddag blijft het op veel plekken droog en breekt af en toe de zon door. De temperatuurverschillen zijn groot: in Groningen blijft het rond het vriespunt, terwijl het in Limburg kan oplopen tot zo’n 8 graden. De oostenwind is duidelijk aanwezig en waait matig tot vrij krachtig, langs de Wadden zelfs krachtig.

Matige vorst in het noorden

In de avond en vannacht klaart het breed op, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden en oosten gaat het licht tot matig vriezen, met temperaturen die lokaal kunnen dalen tot -6 graden. Door de stevige oostenwind voelt het in het noorden bitterkoud aan, met gevoelstemperaturen onder de -10. Volgens meteoroloog Robert de Vries kan het zelfs aanvoelen als -13 graden.

Dinsdag begint de dag in het noorden nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekt regen het land binnen. Vanaf het rivierengebied neemt de kans op ijzel snel toe, vooral in de middag. Later op de dag kan het midden en ook het noorden te maken krijgen met gladheid op grotere schaal. In het noorden is zelfs wat lichte sneeuw mogelijk.

Schommelende temperaturen

Halverwege de week schommelt de temperatuur flink. Woensdag wordt het tijdelijk zachter met in het zuiden temperaturen tot 11 graden en in het noorden rond de 5. Donderdag en vrijdag wint de kou weer terrein, met opnieuw kans op winterse neerslag in het noorden. In het weekend wordt het waarschijnlijk overal wat zachter, al blijft het licht wisselvallig.

Beeld: Waylon Geulebert, Nijmegen

Door Redactie Hart van Nederland

