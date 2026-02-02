Tot in de middag code geel meerdere provincies wegens gladheid

Waarschuwen
In het noorden en noordoosten van het land kan het maandag plaatselijk glad zijn door ijzel. Die gladheid is in de middag op de meeste plaatsen weer voorbij. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Groningen, Drenthe, Friesland en de Waddeneilanden.
Door de gladheid zijn er zondagavond ook al meerdere ongelukken gebeurd. De snelweg A7 was daardoor dicht:
Zondagavond meldde de politie in Groningen al meerdere meldingen te hebben gekregen van auto's die van de weg afgleden. De gladheid zorgt al dagen voor problemen op de weg in het noorden van het land.
