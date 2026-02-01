Spiegelglad op de A7: snelweg dicht na reeks ongelukken

Op de A7 zijn zondagavond meerdere ongelukken gebeurd door gladheid. De snelweg is daarom tussen knooppunt Zuidbroek en Westbroek "tot nader order in beide richtingen afgesloten", meldt Rijkswaterstaat.

In de provincie Groningen is sinds 20.00 uur code geel van kracht omdat er kans is op gladheid door ijzel of bevriezing. "De wegen zijn blijkbaar heel glad", aldus een woordvoerder van de politie.

Meerdere ongelukken

B ij Sappemeer richting Groningen zijn vier auto's op elkaar gebotst, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Meerdere personen raakten gewond, maar volgens de woordvoerder heeft niemand ernstig letsel opgelopen. Ambulancepersoneel heeft betrokkenen gecontroleerd.

Even verderop, bij Kolham, botsten ook meerdere auto's op elkaar door de gladheid. Dat meldt een correspondent ter plaatse. De betrokken voertuigen zijn daar inmiddels op de vluchtstrook gezet. Een man en een vrouw zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel, aldus de correspondent.

Ook botsten bij Scheemda twee auto's tegen een vangrail door de gladheid, meldt de correspondent ter plaatse. De brandweer is ter plaatse en is bezig met opruimen. Er zijn geen gewonden gevallen, aldus de correspondent.

KNMI waarschuwt voor ijzel

Volgens het KNMI blijft het zondagavond en in de nacht gevaarlijk op de weg. De combinatie van neerslag en lage temperaturen zorgt voor verraderlijke omstandigheden.

De A7 is voorlopig afgesloten om de weg veilig te maken en voertuigen te bergen. Weggebruikers wordt dringend geadviseerd om extra voorzichtig te zijn of de weg helemaal te mijden.