KNMI geeft code rood af om extreem gladde wegen

Extreem weer

Vandaag, 06:01 - Update: 51 minuten geleden

Het KNMI heeft code rood afgegeven voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vanwege ijzel die op grote schaal voor verraderlijke gladheid zorgt. De weerswaarschuwing geldt tot woensdagochtend 10.00 uur. Door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen is er grote kans op ongelukken. Het KNMI adviseert niet de weg op te gaan.

In de provincies Overijssel en Flevoland is code oranje van kracht tot 6.00 uur. Voor de Waddeneilanden geldt code oranje tot 10.00 uur. Ook daar veroorzaakt de ijzel op uitgebreide schaal gladheid. In Noord-Holland geldt code geel wegens plaatselijke gladheid in voornamelijk het noorden van de provincie.

In de noordelijke provincies is een NL-Alert afgegeven waarin wordt gewaarschuwd voor extreme weersomstandigheden. "Blijf binnen", staat in de waarschuwing. "Bel alleen 112 bij levensgevaarlijke situaties."

Ongelukken

Rijkswaterstaat ziet "extreem veel ongelukken" op wegen in het noorden van het land, meldt een woordvoerster. In Friesland, Groningen en Drenthe geldt code rood vanwege verraderlijke gladheid door ijzel. "Het regent ongelukken", voegt een ANWB-woordvoerster daaraan toe. Volgens haar is het moeilijk voor strooiwagens om de weg op te gaan vanwege de gladheid.

Geen treinen

Tot zeker 11.00 uur rijden er geen treinen in Groningen, Friesland en Drenthe vanwege de gladheid, meldt ProRail. De spoorbeheerder zegt te hebben besloten het treinverkeer ten noorden van Zwolle voorlopig niet op te starten. "Machinisten, hulpdiensten en aannemers kunnen de weg niet op", laat ProRail weten. "Hierdoor is het onmogelijk om treinen te laten rijden."

Tentamens geschrapt

Verder blijven in het Drentse Tynaarlo het gemeentehuis en de milieustraat tot 11.00 uur dicht. Een excursie naar Amsterdam van een school in Drenthe is afgelast. Enkele onderwijsinstellingen schrappen colleges of tentamens, zo werd dinsdag al bekend.

Het KNMI geeft code rood af bij extreem weer dat een grote impact op de samenleving heeft. "De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn", aldus het weerinstituut, dat ook zegt dat de situatie heel plaatselijk kan zijn. Bij code oranje is er kans op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

