NS wil einde aan tassen op stoelen: 'Nieuwe normaal'

De NS wil dat er een einde komt aan het plaatsen van bagage op stoelen, aldus een woordvoerder na berichtgeving van de NOS. Momenteel is het plaatsen van een tas op een stoel niet verboden, al zijn reizigers wel verplicht om de tas weg te halen als een andere reiziger plaats wil nemen op de stoel. De NS wil deze voorwaarden gaan aanpassen.

"We horen dat mensen elkaar niet meer durven aan te spreken. Hiermee willen we bereiken dat reizigers elkaar überhaupt niet meer hoeven te vragen om een tas van een zitplek af te halen, want de stoel is dan al leeg", aldus de woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen.

Geen boete

Desondanks is de NS niet van plan om boetes uit te delen of op een andere manier te handhaven als reizigers wél een tas op een stoel zetten, aldus de woordvoerder. "Dit is alleen bedoeld om discussie over dit onderwerp uit te sluiten. We willen dat het als het nieuwe normaal wordt gezien dat tassen op schoot of in het bagagerek worden geplaatst."

NS wil onderzoeken of het dragen en het gebruik van de zogeheten korte wapenstok bijdraagt aan de veiligheid. De eerste medewerkers van Veiligheid & Service zijn gestart met een proef van één jaar, zo is te zien in bovenstaande video.

Zoals gebruikelijk bij aanpassingen die de NS wil doorvoeren, moet er een adviesaanvraag worden ingediend bij het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov). Bij een negatief advies vanuit die organisatie kan het zijn dat de aanpassing niet doorgaat, aldus de woordvoerder.