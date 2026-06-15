Topdrukte op website NS vanwege goedkoop treinabonnement

Vanaf maandag kunnen mensen op de website van NS een nieuw treinabonnement afsluiten waarbij reizigers voor 49 euro per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren. Het kabinet werkte het voorstel uit op verzoek van onder meer Progressief Nederland vanwege de gestegen energieprijzen door de Iranoorlog. Door de drukte op de website van de NS loopt die regelmatig vast: 20.000 kaarten zijn al verkocht. Ook is Mijn NS soms niet bereikbaar.

Het maandabonnement is te verkrijgen vanaf maandag en geldig tot uiterlijk 31 augustus. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer maximaal twee maanden reizen voor 49 euro per maand. Reizigers die uiterlijk 30 juni een abonnement afsluiten, kunnen er twee maanden onbeperkt mee reizen buiten de spits. Het abonnement blijft geldig tot 1 september.

De dienstregeling raakt soms verstoord door vertragingen en storingen. Maar wat gebeurt er eigenlijk bij een treinstoring? Hart van Nederland legt het uit in de bovenstaande video.

Tijdens het debat over de oplopende kosten door de oorlog in Iran reageerde het kabinet positief op het idee van Progressief Nederland-leider Jesse Klaver voor een abonnement van 49 euro. Mensen zouden met het zomerabbonnement geld kunnen besparen. Normaal kost hetzelfde abonnement namelijk 127,95 euro per maand.

Verkoop stopt bij hoge kosten

Als de goedkopere treinabonnementen te veel geld dreigen te kosten, wordt de verkoop stopgezet. Het beschikbare budget van 118 miljoen euro mag niet worden overschreden, schreef CDA-staatssecretaris Annet Bertram van Infrastructuur eerder in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoewel het mogelijk is dat meer mensen deze zomer de trein nemen, blijven spoorvervoerders bij de dienstregeling die al gepland stond. Verlenging van het abonnement is volgens Bertram niet mogelijk. "September is voor vervoerders de drukste maand van het jaar en het kabinet wil voorkomen dat de treinen in die periode te vol worden."

Breder OV-product

En voor wie denkt dat er na de zomer ook nog van het abonnement gebruik gemaakt kan worden, dat kan nog niet. Tenminste, niet als het aan NS-baas Wouter Koolmees ligt is dat onzeker. In september is het druk in de trein, verklaart hij.

"Dus dan ligt het niet voor de hand om zo'n product aan te bieden." Hij heeft meer interesse in een breder kortingsproduct dat ook voor bus, tram en metro zou gelden. OV-bestuurders zijn daar op dit moment over aan het nadenken. Ook de overstap van de OV-chipkaart naar het nieuwe systeem OVpay speelt mee.