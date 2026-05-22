Kabinet wil goedkoper treinabonnement van 49 euro vanaf 21 juni invoeren

Vandaag, 11:03

Het kabinet wil vanaf 21 juni een goedkoper treinabonnement invoeren. Daarmee kunnen reizigers in de zomer onbeperkt in de daluren reizen. Het abonnement blijft geldig tot 1 september. Daarmee werkt het kabinet het voorstel uit van GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver voor een abonnement van 49 euro.

Tijdens het debat over de oplopende kosten door de oorlog in Iran reageerde het kabinet positief op het idee. Mensen zouden met het zomerabonnement geld kunnen besparen. Normaal kost hetzelfde abonnement 127,95 euro per maand.

Voordat het abonnement bij de start van de zomer kan ingaan, moeten de Tweede en Eerste Kamer nog instemmen met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het plan kost 118 miljoen euro en wordt betaald uit overgebleven geld uit het Klimaat- en energiefonds en het Mobiliteitsfonds.

Door ANP

