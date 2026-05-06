Overheid verhoogt reiskostenvergoeding voor ambtenaren zelf niet naar 25 cent

De overheid geeft werkgevers de ruimte om de reiskostenvergoeding te verhogen van 23 naar 25 cent, maar voert deze verhoging zelf niet door. In de nieuwe cao voor rijksambtenaren blijft de reiskostenvergoeding steken op 23 cent per kilometer.

Het verhogen van de onbelaste reiskostenvergoeding is onderdeel van de maatregelen die sinds half april gelden als verzachting voor de sterk gestegen brandstof- en energieprijzen door de Iran-oorlog. Volgens het kabinet scheelt de verhoging zo'n 30 cent per liter brandstof, als iemand een verbruik van 15 kilometer per liter heeft.

“Hiermee kan voor noodzakelijk woon-werkverkeer een substantieel deel van de prijsstijging aan de pomp worden weggenomen”, aldus het kabinet.

Kilometervergoeding iets omhoog

Dat de reiskostenvergoeding achterblijft, blijkt uit het onderhandelingsakkoord tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de vakbonden over de nieuwe cao voor rijksambtenaren. De kilometervergoeding gaat wel iets omhoog: deze gaat van 21 naar 23 cent.

Daarnaast krijgen alle rijksambtenaren per 1 juli een loonsverhoging van 2,7 procent en een eenmalige uitkering die hoger is voor lagere cao-schalen. Dit in tegenstelling tot de nullijn die het kabinet in eerste instantie wilde vasthouden, waarbij er dit jaar geen loonstijging zou zijn voor ambtenaren.

De vakbonden leggen het akkoord nu voor aan hun leden. Als zij instemmen, is de nieuwe cao definitief.