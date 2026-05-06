Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Overheid verhoogt reiskostenvergoeding voor ambtenaren zelf niet naar 25 cent

Overheid verhoogt reiskostenvergoeding voor ambtenaren zelf niet naar 25 cent

Beleid

Vandaag, 17:39

Link gekopieerd

De overheid geeft werkgevers de ruimte om de reiskostenvergoeding te verhogen van 23 naar 25 cent, maar voert deze verhoging zelf niet door. In de nieuwe cao voor rijksambtenaren blijft de reiskostenvergoeding steken op 23 cent per kilometer.

Het verhogen van de onbelaste reiskostenvergoeding is onderdeel van de maatregelen die sinds half april gelden als verzachting voor de sterk gestegen brandstof- en energieprijzen door de Iran-oorlog. Volgens het kabinet scheelt de verhoging zo'n 30 cent per liter brandstof, als iemand een verbruik van 15 kilometer per liter heeft.

“Hiermee kan voor noodzakelijk woon-werkverkeer een substantieel deel van de prijsstijging aan de pomp worden weggenomen”, aldus het kabinet.

Kilometervergoeding iets omhoog

Dat de reiskostenvergoeding achterblijft, blijkt uit het onderhandelingsakkoord tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de vakbonden over de nieuwe cao voor rijksambtenaren. De kilometervergoeding gaat wel iets omhoog: deze gaat van 21 naar 23 cent.

Daarnaast krijgen alle rijksambtenaren per 1 juli een loonsverhoging van 2,7 procent en een eenmalige uitkering die hoger is voor lagere cao-schalen. Dit in tegenstelling tot de nullijn die het kabinet in eerste instantie wilde vasthouden, waarbij er dit jaar geen loonstijging zou zijn voor ambtenaren.

De vakbonden leggen het akkoord nu voor aan hun leden. Als zij instemmen, is de nieuwe cao definitief.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Kilometervergoeding voor personeel moet omhoog'
'Kilometervergoeding voor personeel moet omhoog'
'Dure brandstof raakt werknemers: meeste werkgevers houden hand op de knip'
'Dure brandstof raakt werknemers: meeste werkgevers houden hand op de knip'
'Kabinet trekt miljard uit voor steunmaatregelen, geen goedkopere benzine'
'Kabinet trekt miljard uit voor steunmaatregelen, geen goedkopere benzine'
Kabinet gaat zich inzetten voor goedkopere trein in de zomer
Kabinet gaat zich inzetten voor goedkopere trein in de zomer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.