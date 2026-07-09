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Negen maanden geen treinen tussen Alphen en Bodegraven door werkzaamheden

Reizen

Vandaag, 16:57

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Het treinverkeer tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober negen maanden stil. De onderbreking is nodig vanwege de vervanging van de spoorbrug over de Gouwe.

Volgens NS is de brug op dit moment veilig, maar is er "beweging geconstateerd in de landhoofden en middenpijler van de spoorbrug". Daarom wordt de brug vervangen.

NS-boa's hebben sinds kort wapenstokken bij op stations. Waarom ze dat hebben, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Extra OV-fietsen

Tijdens de werkzaamheden zet NS bussen in tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Reizigers tussen Leiden Centraal en Utrecht Centraal krijgen het advies om via Amsterdam Zuid te reizen. Daarnaast rijden er extra treinen tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Centraal.

Ook worden op de stations van Alphen aan den Rijn en Bodegraven extra OV-fietsen geplaatst. Reizigers die tussen beide stations fietsen, hoeven geen extra kosten te betalen als zij de fiets op een andere locatie inleveren.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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