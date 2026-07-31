OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Openbaar vervoer ligt op 9 september de hele dag plat door staking

Openbaar vervoer ligt op 9 september de hele dag plat door staking

Verkeer

Vandaag, 09:43

Link gekopieerd

Reizigers moeten woensdag 9 september rekening houden met flinke hinder. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen die dag 24 uur lang het werk neer. Volgens vakbond FNV komt daardoor het spoor-, streek- en stadsvervoer in heel Nederland de hele dag stil te liggen.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Aan de staking doen werknemers van onder meer NS, ProRail, stads- en streekvervoerders en DB Cargo mee. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid.

In juni legden medewerkers in het openbaar vervoer ook al het werk neer. Reizigers waren toen goed voorbereid:

Staking openbaar vervoer: geen mens te zien op NS-stations
2:29

Staking openbaar vervoer: geen mens te zien op NS-stations

Waarom wordt er gestaakt?

FNV wil dat het kabinet de plannen rond de sociale zekerheid volledig intrekt. Het gaat onder meer om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA.

Volgens FNV-bestuurder Henri Janssen raken de plannen de bestaanszekerheid van miljoenen werkenden en hun gezinnen. "Iedere werkende kan te maken krijgen met ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Dan moet je kunnen rekenen op een fatsoenlijk sociaal vangnet."

Meer acties aangekondigd

Naast de staking in het openbaar vervoer wil de vakbond ook actie voeren in onder meer de havens, de afvalverwerking, de schoonmaak en de metaalindustrie. Wanneer die acties plaatsvinden, wordt later bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Treinen rijden weer na OV-staking, opstarten trams verloopt moeizaam
Treinen rijden weer na OV-staking, opstarten trams verloopt moeizaam
Reizigers goed voorbereid op OV-staking: stations vrijwel uitgestorven
Reizigers goed voorbereid op OV-staking: stations vrijwel uitgestorven
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.