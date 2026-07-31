Openbaar vervoer ligt op 9 september de hele dag plat door staking

Reizigers moeten woensdag 9 september rekening houden met flinke hinder. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen die dag 24 uur lang het werk neer. Volgens vakbond FNV komt daardoor het spoor-, streek- en stadsvervoer in heel Nederland de hele dag stil te liggen.

Aan de staking doen werknemers van onder meer NS, ProRail, stads- en streekvervoerders en DB Cargo mee. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid.

In juni legden medewerkers in het openbaar vervoer ook al het werk neer. Reizigers waren toen goed voorbereid:

2:29 Staking openbaar vervoer: geen mens te zien op NS-stations

Waarom wordt er gestaakt?

FNV wil dat het kabinet de plannen rond de sociale zekerheid volledig intrekt. Het gaat onder meer om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA.

Volgens FNV-bestuurder Henri Janssen raken de plannen de bestaanszekerheid van miljoenen werkenden en hun gezinnen. "Iedere werkende kan te maken krijgen met ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Dan moet je kunnen rekenen op een fatsoenlijk sociaal vangnet."

Meer acties aangekondigd

Naast de staking in het openbaar vervoer wil de vakbond ook actie voeren in onder meer de havens, de afvalverwerking, de schoonmaak en de metaalindustrie. Wanneer die acties plaatsvinden, wordt later bekendgemaakt.