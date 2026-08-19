Beveiligers Schiphol leggen werk neer: kans op langere wachtrijen

Reizigers op Schiphol moeten aan het einde van de drukke zomerperiode rekening houden met mogelijk langere wachtrijen bij de beveiliging. Beveiligers gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties voeren vanwege de hoge werkdruk, melden vakbonden CNV en FNV.

De vakbonden hadden Schiphol en de beveiligingsbedrijven al een ultimatum gesteld. Maar volgens de bonden is er nog altijd niets concreets gedaan om de hoge werkdruk snel te verlagen. Gebeurt dat niet alsnog, dan kunnen er later langere stakingen volgen, waarschuwt CNV.

Acties pas enkele uren van tevoren bekend

Wanneer de werkonderbrekingen en stiptheidsacties precies plaatsvinden, wordt steeds pas enkele uren vooraf bekendgemaakt. "Helemaal niemand zit te wachten op acties op Schiphol. Maar als werkgevers zelfs na een glashelder ultimatum geen enkele concrete stap zetten tegen de enorm hoge werkdruk, laten ze onze leden geen andere keuze", zegt Quist.

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Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven eerder dit jaar terug van vijf naar drie, om meer grip te krijgen op de dienstverlening. Maar sindsdien hebben beveiligers te maken met grote problemen, stellen de bonden. De hoge werkdruk leidt tot meer ziekmeldingen, waardoor de druk op de beveiligers die wel aan het werk zijn verder toeneemt.

CNV en FNV eisen onder meer dat beveiligers langer pauze krijgen, twee vrije dagen achter elkaar krijgen na vijf dagen werken en dat verlofaanvragen vaker worden goedgekeurd.

Schiphol vindt acties 'jammer'

Schiphol vindt het "jammer" dat de vakbonden overgaan tot acties en zegt de zorgen van beveiligers "serieus" te nemen. "Schiphol en de beveiligingsbedrijven blijven zich inzetten voor verbeteringen voor beveiligingsmedewerkers en zijn onverminderd bereid daarover met de vakbonden in gesprek te blijven", aldus een woordvoerder.

De luchthaven doet er naar eigen zeggen alles aan om de impact voor reizigers zoveel mogelijk te beperken.