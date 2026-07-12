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Tientallen vakantiegangers missen vlucht door problemen bij incheckbalie Transavia

Reizen

Vandaag, 16:52

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De rijen voor het inchecken van een Transavia vlucht afgelopen zaterdag op zondagnacht duurde zo lang, dat mensen hun vlucht hebben gemist. Het zou gaan om tientallen mensen die vast stonden op luchthaven Schiphol. Een woordvoerder van de vliegtuigmaatschappij zegt tegen De Telegraaf dat er afgelopen nacht een capaciteitsprobleem was

Daardoor lukte het de maatschappij niet om de stroom aan vakantiegangers die zondagochtend vroeg zouden vertrekken goed te verwerken. De problemen waren later op de dag wel weer voorbij. Volgens Transavia wordt er voor de mensen die hun vlucht hebben gemist naar een oplossing gezocht.

12,7 miljoen reizigers

Schiphol maakte begin deze maand bekend dat de luchthaven in juli en augustus ruim 12,7 miljoen reizigers verwacht. Reizigers worden er daarom op gewezen echt ruim op tijd op de luchthaven te zijn.

Hart van Nederland legt je uit wat je moet doen om compensatie te krijgen als je vlucht wordt geannuleerd.

Door ANP

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