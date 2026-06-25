Grondpersoneel in opblaasbadje tussen vliegtuigen: video massaal gedeeld

Reizigers op Schiphol moesten even twee keer met hun ogen knipperen: liggen daar nu echt mensen in een opblaaszwembadje tussen de vliegtuigen? Een video van grondmedewerkers die verkoeling zoeken wordt massaal gedeeld op sociale media. Mensen reageren enthousiast op de beelden, maar Schiphol laat weten dat het initiatief niet van de luchthaven zelf komt en dat het een andere manier heeft om het personeel koel te houden.

Door de tropische temperaturen, die van woensdag tot en met vrijdag oplopen tot 33 à 36 graden, is werken op het asfalt extra zwaar. De banen op de luchthaven warmen nog verder op dan de buitentemperatuur.

'Verleidelijk, maar niet de bedoeling'

Op de beelden is te zien hoe twee medewerkers even afkoelen in kinderbadjes tussen de geparkeerde vliegtuigen. De beelden leveren veel positieve reacties op. "Geweldige actie dit!"

Sommigen denken zelfs dat Schiphol de badjes heeft neergezet. Maar de luchthaven weet van niets en zegt dat dit juist niet de bedoeling is. "Een opblaasbadje is heel verleidelijk met deze temperaturen, maar hoort natuurlijk niet op het platform tussen de vliegtuigen."

Alternatieve verkoeling

De luchthaven neemt vanwege de hitte wel andere maatregelen voor het personeel. Medewerkers krijgen het advies zich goed in te smeren en voldoende water te drinken. Ook heeft Schiphol een andere manier gevonden om het grondpersoneel af te laten koelen. Hoe ze dat doen, zie je in de bovenstaande video.