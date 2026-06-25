OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grondpersoneel in opblaasbadje tussen vliegtuigen: video massaal gedeeld

Social Media

Vandaag, 08:43

Link gekopieerd

Reizigers op Schiphol moesten even twee keer met hun ogen knipperen: liggen daar nu echt mensen in een opblaaszwembadje tussen de vliegtuigen? Een video van grondmedewerkers die verkoeling zoeken wordt massaal gedeeld op sociale media. Mensen reageren enthousiast op de beelden, maar Schiphol laat weten dat het initiatief niet van de luchthaven zelf komt en dat het een andere manier heeft om het personeel koel te houden.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Door de tropische temperaturen, die van woensdag tot en met vrijdag oplopen tot 33 à 36 graden, is werken op het asfalt extra zwaar. De banen op de luchthaven warmen nog verder op dan de buitentemperatuur.

'Verleidelijk, maar niet de bedoeling'

Op de beelden is te zien hoe twee medewerkers even afkoelen in kinderbadjes tussen de geparkeerde vliegtuigen. De beelden leveren veel positieve reacties op. "Geweldige actie dit!"

Sommigen denken zelfs dat Schiphol de badjes heeft neergezet. Maar de luchthaven weet van niets en zegt dat dit juist niet de bedoeling is. "Een opblaasbadje is heel verleidelijk met deze temperaturen, maar hoort natuurlijk niet op het platform tussen de vliegtuigen."

Alternatieve verkoeling

De luchthaven neemt vanwege de hitte wel andere maatregelen voor het personeel. Medewerkers krijgen het advies zich goed in te smeren en voldoende water te drinken. Ook heeft Schiphol een andere manier gevonden om het grondpersoneel af te laten koelen. Hoe ze dat doen, zie je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nu nog extreme hitte, maar verkoeling is in aantocht
Nu nog extreme hitte, maar verkoeling is in aantocht
Komende dagen extreme hitte, weekend brengt mogelijk wat verkoeling
Komende dagen extreme hitte, weekend brengt mogelijk wat verkoeling
Bijzonder: nog nooit zo vroeg in het jaar een tweede regionale hittegolf
Bijzonder: nog nooit zo vroeg in het jaar een tweede regionale hittegolf

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.