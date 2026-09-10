Geen paarden meer op Prinsjesdag: PvdD wil elektrische koets

Geen paarden meer voor de Glazen Koets en ook geen honderden paarden meer in de koninklijke stoet op Prinsjesdag. De Haagse Partij voor de Dieren wil vanwege dierenwelzijn een einde maken aan de eeuwenoude traditie. Veel steun onder Nederlanders krijgt de partij daar alleen niet voor.

Fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren vindt dat de paarden onnodig worden blootgesteld aan stress. "Paarden worden bewust bang gemaakt", zegt hij. Volgens Barker is de drukke stoet met mensenmassa's, muziek en harde geluiden geen natuurlijke omgeving voor paarden. Hij ziet bijvoorbeeld een elektrische koets als alternatief.

Schreeuwende kinderen en harde knallen

Ook de traditionele strandoefening in Scheveningen, voorafgaand aan Prinsjesdag, moet volgens Barker veranderen. Paarden worden daar voorbereid op de omstandigheden die ze tijdens de koninklijke stoet kunnen tegenkomen. Schoolkinderen maken lawaai en de dieren krijgen te maken met harde en onverwachte geluiden.

"Normaal is om kinderen te leren om rekening te houden met dieren", zegt Barker. "Waarom laten we ze dan expres paarden aan het schrikken maken?"

Uit onderzoek blijkt dat maar weinig Nederlanders het plan zien zitten. 71 procent van de leden van het Hart van Nederland Panel is het niet eens met het voorstel om de paarden te vervangen. Slechts 21 procent vindt het wel een goed plan. De overige 8 procent gaf aan geen mening hierover te hebben.

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'Paarden worden goed voorbereid'

Ook Peter van Pinxteren van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie is het niet eens met het beeld dat de paarden op Prinsjesdag per definitie lijden. Volgens hem worden geschikte paarden geselecteerd en uitgebreid voorbereid. De dieren worden stap voor stap blootgesteld aan geluiden en andere prikkels om eraan te wennen.

Volgens Van Pinxteren is tijdens Prinsjesdag aan het gedrag van de paarden te zien hoe ze zich voelen. Paarden zijn vluchtdieren en zullen volgens hem niet rustig opdrachten uitvoeren als ze daadwerkelijk willen vluchten. "Als een dier niet wil, zal hij nooit in zo'n stoet staan."

Hij stelt zelfs dat zo'n bijzondere dag voor een goed voorbereid paard iets positiefs kan zijn. "Paarden houden net als mensen van uitdagingen. Zo'n evenement kun je eerder zien als een verrijking voor de dieren."