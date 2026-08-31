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D66, VVD en CDA bereiken akkoord over begroting na dagenlang overleg

Beleid

Vandaag, 18:14

Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na dagen onderhandelen een akkoord bereikt over de begroting. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van NU.nl en de NOS. Het kabinet moet de afspraken nog goedkeuren.

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De coalitie had eigenlijk afgelopen vrijdag tot een akkoord willen komen. Dat lukte niet, waarna de deadline werd verschoven naar maandagavond. De afgelopen twee weken sprak het kabinet meerdere keren met oppositiepartijen. Vooral JA21 en de SGP schoven vaak aan.

VVD-vicepremier Dilan Yeşilgöz had het vrijdag over "twee dagen finetunen". In de video hierboven lichten zij en CDA-vicepremier Bart van den Brink dat toe.

Nog geen meerderheid

Geen enkele oppositiepartij heeft zich aangesloten bij het akkoord. Daardoor is er op dit moment nog geen meerderheid voor de plannen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Vorige week werd duidelijk dat de coalitie eerst onderling overeenstemming wilde bereiken, voordat oppositiepartijen echt zouden aansluiten bij de begrotingsplannen.

Verschil over politieke koers

Binnen de coalitie was er onder meer discussie over de politieke koers. D66 en CDA willen voor steun naar links kijken en samenwerken met PRO. De VVD ziet liever samenwerking met JA21 en de SGP. Wat er precies in het begrotingsakkoord staat, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

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