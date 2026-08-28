Kabinet heeft extra dagen nodig voor begroting: 'Alleen nog maar finetunen'

Het kabinet neemt een paar dagen extra om de begroting rond te krijgen. D66, VVD en CDA zijn het onderling nog niet helemaal eens en ook steun van oppositiepartijen is nog onzeker. Maandag moet het voorstel bij de Raad van State liggen. De drie partijen hoeven de begroting alleen nog maar te "finetunen", vertelt VVD-leider Dilan Yeşilgöz voorafgaand aan de ministerraad.

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Sinds woensdagavond overleggen de coalitiepartijen met de top van het kabinet. Zowel intern bij de coalitiepartijen, als in het overleg met de oppositiepartijen, zat men niet altijd op één lijn als het gaat om de voorgestelde inhoud van de begroting.

Een concept zou eigenlijk vrijdag in de ministerraad worden besproken, maar volgens Yeşilgöz en minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) is maandag de echte deadline.

Steun van andere partijen nodig

Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig en sprak daarom de afgelopen twee weken met de oppositie. De afgelopen dagen bleken D66, VVD en CDA zelf nog niet op één lijn te zitten. Geplande gesprekken met oppositiepartijen werden volgens ingewijden afgezegd, zodat de coalitie eerst onderling verder kon praten.

Heinen wil in de begroting ook "de wensen van oppositie" verwerken. "Ik heb de oppositie goed gehoord." Volgens hem is er "continu overleg heen en weer" en blijft het doel om tot "een breed akkoord, van links tot rechts" te komen.

Begroting mogelijk zonder meerderheid

Het kabinet houdt er rekening mee dat maandag nog geen steun van voldoende oppositiepartijen is. "Als er partijen zijn waarmee we maandag al tot die deal zouden komen, dan zou dat super zijn. Als dat niet zo is, dan komen wij met een voorstel aan de Raad van State", zegt CDA-vicepremier Bart van den Brink.

Het kabinet kan dus ook een begroting indienen waar nog geen meerderheid voor is. Eind dit jaar kan de Tweede Kamer tijdens de behandeling nog wijzigingen voorstellen en daarover stemmen.